Presto la serie live-action tratta dalla saga horror Piccoli Brividi

28 Aprile 2020 – 21:03

Sta per arrivare una serie live-action tratta dai Piccoli Brividi, la saga di libri horror per ragazzi scritta da R. L. Stine e divenuta celebre a partire dagli anni ’90. Il progetto è stato messo in cantiere da Scholastic Entertainment, la divisione media della casa editrice americana che ha lanciato il fenomeno letterario, la quale ha coinvolto Sony Pictures Television e Neal H. Moritz, il produttore dei due film “in carne e ossa” usciti nel 2015 e 2018. La nuova produzione arriverà oltre 15 anni dopo il primo telefilm che aveva contribuito, con le sue quattro stagioni, a rendere ancora più popolare la controparte su carta (e che attualmente si può riguardare in streaming su Netflix).

“Piccoli Brividi ha tenuto con il fiato sospeso bambini e famiglie per oltre 30 anni e siamo emozionati di collaborare con Sony Pictures Television e Neal H. Moritz per trasportare questo longevo brand in una nuova declinazione per le generazioni di oggi”, si legge in un comunicato della Scholastic Entertainment. L’idea è quella di sfruttare la popolarità della saga, negli ultimi anni implementata appunto dalle pellicole con protagonista il celebre attore comico Jack Black, per proporre nuove avventure televisive rivolte alla platea giovane del momento, che probabilmente giudicherebbe alcune delle storie originali degli anni ’90 datate e un po’ ingenue.

La collana di Piccoli Brividi è una delle più longeve del mondo, con oltre 350 milioni di volumi venduti solo in inglese, senza contare le traduzioni in oltre 30 lingue. Il telefilm inaugurato nel 1995 è stato un successo clamoroso nell’ambito della tv dei ragazzi, e anche i film più recenti sono riusciti a raccogliere oltre 250 milioni di dollari al botteghino. Non stupisce, dunque, l’interesse per un franchise così proficuo. I dettagli sulla trama e su un’eventuale data di debutto non sono ancora stati definiti, ma arriveranno prossimamente.



