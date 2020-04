Oggi rinasce il ponte di Genova

28 April 2020 – 11:32

Esattamente 620 giorni dopo il crollo del ponte Morandi, a Genova viene posizionata l’ultima sezione del piano stradale del nuovo cavalcavia sopra il fiume Polcevera, progettato dall’architetto Renzo Piano.

Già nelle prossime settimane si lavorerà al completamento del manto stradale e prenderà il via la fase di collaudo: secondo quanto confermato dal sindaco della città Marco Bucci, il ponte dovrebbe essere completato definitivamente il prossimo luglio, a quasi due anni esatti dalla tragedia in cui persero la vita 43 persone.

Già nelle scorse ore, come potete vedere nella nostra gallery, le pile portanti sono state illuminate con i colori della bandiera italiana per celebrare la fine dei lavori. Il nuovo ponte, lungo 1.067 metri, è composto da 19 campate a 40 metri di altezza sorrette da 18 piloni.

