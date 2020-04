Meizu 17 Pro, ci sarà anche la versione in ceramica

28 April 2020 – 12:15

(Foto: Meizu)Meizu 17 è pronto a debuttare fra circa dieci giorni con un evento già programmato per l’8 maggio. La versione Pro, dotata tra gli altri componenti anche dell’ormai immancabile (per un top di gamma) modulo 5G, sarà realizzata in ceramica per un effetto visivo e tattile davvero suggestivo.

Attraverso il social network cinese Weibo è apparso l’invito per la presentazione (virtuale, naturalmente) che riprende il design del retro dello smartphone con il modulo multisensore all’interno di un alloggiamento orientato in orizzontale. Ci sarà un occhio principale da 64 megapixel prodotto da Sony, un 8 megapixel grandangolare, un 5 megapixel con teleobiettivo e un sensore di profondità da 2 megapixel.

(Foto: Weibo)Come detto, la versione Pro avrà una scocca in ceramica come già visto peraltro con la gamma Xiaomi Mi Mix oppure Essential Phone che conferisce non soltano maggiore appeal ma anche resistenza ai graffi e usura. Lo schermo sarà un amoled 6,5 pollici full hd+ con aggiornamento a 90 Hz, il chip lo Snapdragon 865 con modem 5g accompagnato da memoria ufs 3,1, una batteria da 4500 mAh (ricaricabile a 40 watt per il Pro), wi-fi 6 e nfc. Confermata la presenza dello scanner per l’impronta digitale sotto al display.

Il resto delle specifiche sarà mostrato l’8 maggio. L’uscita di Meizu 17 standard e Pro avverrà in primis in Cina, dove è peraltro già in pre-ordine sul popolare portale jd.com mentre dovrebbe arrivare da noi attraverso i classici mercati di importazione e rivendita.



