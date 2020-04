La nostra guida alle serie in arrivo a maggio

Hollywood di Ryan Murphy, The Eddy di Damien Chazelle e White Lines di Álex Pina su Netflix. Ancora: Greg Daniels sia in Upload su Amazon Prime Video sia in Central Park su Apple Tv+. Maggio è, in primis, il mese dei grandi autori di serie. Ci sono anche bei ritorni – come i revival The L Word: Generation Q su Sky Atlantic e Reno 911! su Quibi, – e addii – con le stagioni finali di Elementary (Fox Crime) e Modern Family (Fox). Fra le novità assolute Trying, Hightown e Disney Gallery dedicata a The Mandalorian. Ecco le serie tv da non perdere secondo noi:

Hollywood – miniserie dal 1° maggio su Netflix



Ryan Murphy torna con una miniserie che riscrive l’età d’oro di Hollywood, ovvero gli anni ’40 dell’industria cinematografica americana. Fra aspiranti attori costretti alla prostituzione e sceneggiatori di colore che lottano contro la discriminazione, questo si prospetta un ritratto luminoso e al tempo stesso rivoluzionario della storia del grande schermo. Nel cast: Darren Criss, Patti LuPone e Jim Parsons.

Trying – prima stagione dal 1° maggio su Apple Tv+



Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) sono una coppia ormai fin troppo rodata e l’impossibilità di avere un figlio mette in seria crisi il rapporto. L’opzione di adottare un bambino si scontra presto con la quotidianità caotica, gli amici disfunzionali e le famiglie tutt’altro che ordinarie.

Upload – prima stagione dal 1° maggio su Amazon Prime Video



Dal creatore di The Office e Parks and Recreation Greg Daniels Upload è una commedia fantascientifica che può essere definita come “una parodia di Black Mirror”. Dopo la morte, la mente del giovane e aitante Nathan è caricata in un oltretomba virtuale chiamato Lakeview; le sue interazioni con Nora, assistente clienti del servizio (e ancora viva, quindi), prendono presto una piega inaspettata.

Disney Gallery: The Mandalorian – prima stagione dal 4 maggio su Disney+



Lo showrunner Jon Favreau ci porta dietro le quinte della fortunata serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars: ogni settimana un episodio esplora aspetti diversi della realizzazione di The Mandalorian, coinvolgendo attori e registi. Il debutto è fissato per il 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day, durante il quale arrivano su Disney+ anche l’ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars e l’ultimo film Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Reno 911! – stagione revival dal 4 maggio su Quibi



Dopo sei stagioni su Comedy Central (che si sono concluse nel 2009), la serie dedicata a uno strampalato gruppo di poliziotti torna in versione revival e in formato microepisodi per meglio adattarsi alla piattaforma Quibi. Confermate le esilaranti improvvisazioni del cast, che hanno fatto la fortuna di Reno 911!.

Dead to Me – seconda stagione dall’8 maggio su Netflix



Christina Applegate e Linda Cardellini sono di nuovo la coppia di nemiche-amiche unite dal lutto e dalla necessità di coprire certi delitti. Dopo aver in qualche modo risolto il caso della morte del marito di Jen (Applegate), ora le due devono far sparire le tracce della scomparsa del fidanzato di Judy (Cardellini): ricordate il suo cadavere alla fine della prima stagione?

The Eddy – prima stagione dall’8 maggio su Netflix



Il regista premio Oscar Damien Chazelle (La La Land, First Man) crea e dirige una miniserie originale Netflix ambientata nel mondo dei jazzisti dei club parigini. In particolare, negli otto episodi Elliot Udo (André Holland) deve tentare di salvare il locale che gestisce, mettendolo al riparo dagli affari criminali del socio Farid (Tahar Rahim), mentre arriva negli Stati Uniti la figlia Julie (Amandla Stenberg).

Sex And The City – tutte le stagioni dall’8 maggio su Sky On Demand



Torna disponibile nella sua interezza una delle serie tv più iconiche degli ultimi decenni, che ha contribuito alla fortuna del canale Hbo: parliamo ovviamente di Sex and The City, con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e compagne impegnate a bilanciare amore e piaceri sessuali nella New York a cavallo dei 2000.

The L Word: Generation Q – prima stagione dall’11 maggio su Sky Atlantic e Now Tv



Dieci anni dopo le vicende della dirompente serie che per prima ha portato in televisione l’amore lesbico, ecco il revival. E così ritroviamo Bette Porter (Jennifer Beals) in corsa per diventare il prossimo sindaco di Los Angeles, Shane (Katherine Moennig) che fa ancora la parrucchiera e Alice (Lesiha Hailey) alle prese con il nuovo talk show. Se un ripasso è necessario, dal 7 maggio tutte le stagioni dell’originale The L Word sono disponibili on demand.

Modern Family – undicesima stagione dal 15 maggio su Fox (Sky)



Questi sono gli ultimi sei episodi della stagione finale di Modern Family, tra sitcom le più fortunate dell’ultimo decennio. Protagonista: una nuova generazione di Pritchett, la famiglia al centro del divertente mockumentary che ha cambiato il modo di concepire la famiglia in tv. Come saranno i nipoti di Jay (Ed O’Neill) e quali nuove avventure vivranno?

Skam Italia – quarta stagione dal 15 maggio su Tim Vision e Netflix



La rivoluzionaria serie italiana che racconta in modo realistico i giovani d’oggi sarà in contemporanea su Tim Vision e Netflix con 10 nuovi episodi. Al centro della storia questa volta c’è Sana (Beatrice Bruschi), ragazza italiana che affronta con ironia tagliente e molto coraggio i pregiudizi legati al suo essere mussulmana praticante.

White Lines – prima stagione dal 15 maggio su Netflix



Non stupisce che la nuova creatura di Álex Pina, già fortunato ideatore de La casa di carta, sia ambientata in terra spagnola, a Ibiza: sull’isola piena di party (e narcotraffici) arriva una ragazza di Manchester intenzionata a scoprire la verità sul fratello, scomparso dieci anni prima senza alcuna spiegazione.

Hightown – prima stagione dal 17 maggio su StarzPlay



Arriva su Starzplay (accessibile tramite l’app Apple Tv) la serie crime drama ambientata a Provincetown, cittadina liberale ma anche piena di misteri. Qui la detective Jackie Quinones (Monica Raymund) è più interessata a fare festa con le sue partner occasionali piuttosto che gestire il lavoro; ma a un certo punto un cadavere emerge dalla baia di Cape Cod e allora si ritrova suo malgrado coinvolta nei traffici di eroina del posto.

Homecoming – seconda stagione dal 22 maggio su Amazon Prime Video



Dopo la prima stagione con protagonista Julia Roberts (che rimane la produttrice esecutiva), nel secondo ciclo della serie antologica di Amazon tocca alla cantante e attrice Janelle Monáe vestire i panni di Jackie, una veterana che si risveglia in mezzo a un lago avendo perso completamente la memoria. Tornano Walter Cruz e Audrey Temple.

Vikings – sesta stagione dal 22 maggio su Sky Atlantic e Now Tv



I figli di Ragnar affrontano sfide e guerre senza precedenti: Bjorn si deve governare compiendo scelte difficili, mentre Ivar approda in Russia per incontrare lo spietato Oleg. Intanto Lagertha, ritiratasi a vita tranquilla in una fattoria, fa i conti con nuovi pericoli.

Legends Of Tomorrow – quinta stagione dal 25 maggio su Premium Action (Sky)



Torna lo spin-off di Arrow e The Flash, a partire proprio dall’episodio crossover che termina il ciclo Crisis On Infinite Earths. In questa quinta stagione il gruppo di supereroi alle prese con disparati viaggi temporali deve partecipare a un documentario su di loro, mentre spunta una divertente parodia di Star Trek.

Elementary – settima stagione dal 25 maggio su Fox Crime (Sky)



I detective Sherlock (Jonny Lee Miller) e Joan Watson (Lucy Liu) sono i protagonisti della stagione finale di Elementary, ambientata questa volta a Londra, perché i due sono ora consulenti di Scotland Yard e devono investigare sulla morte di una popolare modella.

What We Do In The Shadows – seconda stagione dal 27 maggio su Fox (Sky)



In questo secondo capitolo della comedy ispirata all’omonimo film mockumentary del 2014 proseguono le irriverenti vicende dei vampiri Nandor, Laszlo, Nadja e Mark e del loro aiutante umano Guillermo, alle prese con una nuova normalità.

Central Park – prima stagione dal 29 maggio su Apple Tv+



Dai creatori di Bob’s Burgers, questa irriverente serie animata in forma di musical racconta le buffe vicende di una famiglia di custodi di Central Park, l’enorme polmone verde della città di New York, che deve salvare il parco dai piani della ricchissima Bitsy Brandenham, a cui dà la voce l’attore Stanley Tucci. Nel cast di doppiatori anche Kristen Bell, Tituss Burgess, Josh Gad e Kathryn Hahn.

Space Force – prima stagione dal 29 maggio su Netflix



Greg Daniels e Steve Carrell tornano insieme, dopo la fortunata versione americana di The Office. Il punto di partenza: una delle tante sparate di Trump, che si dice deciso a creare un nuovo ramo dell’esercito destinato a difendere lo spazio dalle minacce aliene. Nel cast ci sono anche John Malkovich e Lisa Kudrow, la Phoebe di Friends.

