In Brasile il presidente Bolsonaro rischia l’impeachment

28 April 2020 – 12:07

(foto: Andressa Anholete/Getty Images)L’elezione di Jair Bolsonaro a presidente del Brasile nel 2018 aveva rappresentato un punto di rottura importante nel paese: dopo 13 anni di governi di sinistra, per la prima volta veniva scelto un candidato di destra. A distanza di poco più di due anni, il trionfo elettorale di Bolsonaro sembra in procinto di inabissarsi nelle sabbie mobili del coronavirus a causa di una serie di decisioni sbagliate che, da un lato, ne stanno erodendo il consenso elettorale e, dall’altro, lo stanno isolando istituzionalmente. La scelta di continuare a minimizzare la pericolosità di Covid-19, in aperta contraddizione della Corte suprema di Brasilia, del parlamento, dei governatori locali e anche dei suoi stessi ministri (come quello della Sanità, costretto a dimettersi perché sostenitore di misure di contenimento più rigide) si è rivelata controproducente, inasprendo le tensioni politiche nel paese.

A peggiorare la situazione, negli ultimi giorni, sono arrivate le dimissioni del popolare ministro della Giustizia, Sérgio Moro a seguito del licenziamento, voluto dal presidente Bolsonaro, del capo della polizia federale, Mauricio Valeixo. Un evento che sta facendo vacillare anche i suoi storici sostenitori, e per cui ora il presidente di estrema destra sarà soggetto a un’indagine della Corte suprema brasiliana.

Le indagini a carico dei figli di Bolsonaro

Secondo una ricostruzione del quotidiano spagnolo El Pais, e supportata anche da altri commentatori internazionali, dietro al licenziamento di Valeixo ci sarebbero le indagini a carico dei figli del presidente Brasiliano. Il primo, Carlos, consigliere comunale a Rio de Janeiro, è coinvolto nella diffusione di fake news contro avversari politici del padre. Infatti insieme a un gruppo di esperti di social media Carlos Bolsonaro si occuperebbe di diffondere notizie non accertate o imbarazzanti con l’obiettivo di ledere la credibilità dei politici dell’opposizione. Il secondo, Flavio, invece è accusato di corruzione e legami con la mafia di Rio de Janeiro. Per ostacolare queste indagini in corso, Bolsonaro avrebbe deciso quindi di destituire il capo della polizia Valeixo e sostituirlo, senza dare troppe spiegazioni, in primis al guardasigilli Moro. Intervenendo sull’accaduto, l’ex ministro ha raccontato che, alla richiesta di fornire motivazioni su quanto accaduto a Valeixo, il presidente avrebbe risposto che era necessario sostituirlo con qualcuno che fosse in grado di informarlo di tutte le indagini della magistratura in corso, soprattutto quelle relative al suo cerchio magico. Una situazione che ha spinto definitivamente Moro a scaricare Bolsonaro e a dimettersi.

La decisione di Moro, però, sta avendo più conseguenze politiche del previsto: si tratta di una personalità eccellente, popolarissima nel paese perché è stato uno dei pubblici ministeri coinvolti nel processo per corruzione ai danni dell’ex presidente Lula. Una figura istituzionale di alto profilo che, due anni fa, era servita a Bolsonaro anche per ribadire la sua estraneità alla classe politica precedente.

Al New York Times José Augusto Rosa, un deputato considerato il capo di un gruppo a favore dell’industria delle armi, ha spiegato che “Moro era un pilastro per la stabilità della base elettorale del governo, e rappresentava la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Le dimissioni sono state davvero un brutto colpo”. Proprio per questo, a poco sono valse le parole di Bolsonaro che, il 24 aprile, circondato dai suoi ministri, provava a respingere le accuse a suo carico, sottolineando come fosse nel suo potere “licenziare un funzionario amministrativo”.

Un terremoto che, da poche ore, si sta trasformando da politico a giudiziario e potrebbe portare all’impeachment del presidente o, quanto meno, a delle dimissioni anticipate. La Corte suprema ha, infatti, autorizzato un’inchiesta per accertare le responsabilità di Bolsonaro nel licenziamento di Valeixo. La magistratura ha 60 giorni di tempo per provare se il presidente abbia agito o meno per motivi politici, cercando di ostacolare le indagini della polizia.

