I Daft Punk faranno la colonna sonora del prossimo film di Dario Argento

28 April 2020 – 12:10

(foto: Getty Images)S’intitolerà Occhiali neri la nuova fatica cinematografica di Dario Argento, maestro del brivido dei film italiani. A otto anni dalla sua ultima pellicola, Dracula 3D del 2012, il regista tornerà con un nuovo lavoro che aveva in progetto di realizzare da molti anni e le cui riprese sono previste in autunno inoltrato: “Sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo“, ha dichiarato anticipando però che si tratterà di un’”avventura nella Roma notturna” incentrata su una giovane prostituta che inizia a proteggere un bambino cinese rimasto orfano. La protagonista sarà ancora una volta Asia Argento, che ha lavorato col padre già ne La terza madre, Il fantasma dell’Opera e proprio in Dracula 3D. Ma una novità sostanziale sarà nella colonna sonora, affidata ai Daft Punk.

Il duo elettronico francese firmerà infatti i brani che accompagneranno le scene del film: “Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema, da amici francesi hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato“, ha rivelato in un’intervista a Repubblica Argento, da sempre regista attentissimo al contrappunto musicale delle sue pellicole e che in passato ha lavorato con maestri come Ennio Morricone e il pianista jazz Giorgio Gaslini. Coi Daft Punk arriverà sicuramente una svolta innovativa, caratterizzata da sonorità elettroniche, dance e retro tipiche dei due produttori mascherati.

Gli stessi Daft Punk non hanno mai nascosto la loro passione per il cinema: risale al 2003 l’uscita di Interstella 5555, film anime diLeiji Matsumoto basato sul loro album Discovery, mentre nel 2006 il duo presentò a Cannes il primo film curato nella regia direttamente da loro, Daft Punk’s Electroma. Nel 2010, poi, hanno anche curato tutta la colonna sonora di Tron: Legacy, sequel del film di culto. Il loro ultimo album musicale, invece, è Random Access Memory, mentre più di recente si sono dedicati a diverse collaborazioni con la rivelazione dell’r’n’b americano The Weeknd.

