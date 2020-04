Dyson V11 Extra Pro, l’aspirapolvere con batteria intercambiabile

28 Aprile 2020 – 12:03

(Foto: Dyson)Dyson presenta un nuovo modello della versione V11, con Dyson V11 Extra Pro che prende come basi Dyson V11 Absolute offrendo un particolare non da poco come la possibilità di sostituire la batteria interna in modo semplice e veloce. Inoltre migliora il motore interno Dyson Hyperdymium con oltre 125.000 giri al minuto, il 20% in più rispetto a V11.

La grande novità del nuovo modello è sicuramente quella del vano batteria che non è sigillato e inaccessibile come per tutti gli altri aspirapolvere del brand britannico. Si può aprire l’apposito alloggiamento e sostituire la batteria con una precedentemente caricata al 100% raddoppiando, di fatto, l’autonomia che dai già più che buoni 60 minuti diventa di ben due ore.

Nella confezione si troveranno peraltro due pacchi batteria avendo già di base l’occorrente per esempio per chi ha una casa molto grande oppure semplicemente per chi vuole più libertà d’azione.

(Foto: Dyson)La scheda tecnica del performante dispositivo sale di un paio di gradini rispetto a V11 visto nel 2019 con il già citato propulsore digitale in grado di operare a 125000 giri al minuto azionando il sistema ciclonico a 14 unità con triplo diffusore e sistema di filtraggio in grado di bloccare elementi fino a 0,3 micron. Non manca il display lcd sul manico che mostra l’effettiva carica residua oltre che una serie di informazioni di servizio.

Undici gli accessori inclusi in confezione compreso quello più evoluto che è la spazzola High Torque che include uno dei tre microprocessori che garantiscono maggiore efficienza e migliore comunicazione con motore e batteria processando i dati 8000 volte al secondo modulando le performance di aspirazione in base alla superficie dunque erogando più potenza su tappeti o moquette e meno su piastrelle oppure parquet.

Il prezzo di vendita di Dyson V11 Extra Pro con due batterie è di 799 euro. Scendono di costo i precedenti modelli con Dyson V11 Absolute che si piazza a 599 euro e il modello del 2018 ossia Dyson Cyclone V10 che si può trovare da 399 a 529 euro a seconda della versione mentre Dyson V8 costa 329 euro.

The post Dyson V11 Extra Pro, l’aspirapolvere con batteria intercambiabile appeared first on Wired.

Fonte: Wired