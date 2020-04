Com’è diminuita la velocità delle connessioni internet, regione per regione

28 Aprile 2020 – 18:04

Connessione internet Foto di Michal Jarmoluk da PixabayCresce la velocità media della connessione casalinga a internet in Italia nei primi mesi del 2020. Tuttavia questo aumento è stato rimpiazzato da un brusco rallentamento causato dal picco d’accessi durante il lockdown.

È la Campania la regione che ha registrato il maggior aumento della velocità di download nel periodo antecedente alle misure quarantena. Durante il lockdown è stata l’Emilia Romagna a soffrire di più il rallentamento.

L’indagine è stata effettuata da SosTariffe.it basandosi sui dati ottenuti con gli strumenti di speedtest usati dai clienti che comparavano le offerte tariffarie dei vari operatori. Secondo l’analisi degli speedtest, la velocità di download su tutto lo stivale è aumentata del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò si può tradurre in tempi di download più rapidi in quasi tutte le regioni d’Italia.

Situazione pre-lockdown

Variazione della velocità media delle connessioni domestiche prima del lockdown (fonte: SosTariffe)Secondo i dati raccolti nel periodo che va dal 9 gennaio al 27 febbraio 2020, la velocità media di download in tutta Italia è passata da 33,06 Mbps (Megabit per secondo) a 43,65 Mbps aumentando del 32,03%. Ciò si tradurrebbe in tempi di download più rapidi ma, essendo un dato medio, non inquadra l’andamento delle varie velocità nelle regioni dello stivale.

Ma andando nello specifico, la regione che ha fatto registrare la più alta variazione della velocità di download è stata la Campania passando da 35 Mbps del 2019 a 65 Mbps nel 2020 velocizzandosi dell’83,64%. Sul secondo gradino del podio il Lazio con una velocità di connessione che da 30 Mbps sale a 52 Mbps aumentando del 70,52%, seguito dall’Umbria che chiude il podio con una aumento del 70,06% passando da 27 Mbps a 46 Mbps.

Chiude la classifica la Valle d’Aosta, che con un rallentamento del -63,75% tocca una velocità di 14Mbps laureandosi regione con la connessione più lenta. Penultima posizione per il Friuli-Venezia Giulia che rallenta del -24,69% arrivando a quota 27 Mbps preceduto dalla Sardegna che con i suoi 39 Mbps segna una piccola accelerazione del +2,21%.

Durante il lockdown

Variazione della velocità media delle connessioni domestiche durante il lockdown (fonte: SosTariffe)Nel periodo tra il 9 marzo e il 27 aprile 2020 l’Italia è in pieno lockdown a causa della pandemia da coronavirus. L’aumento dei lavoratori costretti in smart working, degli studenti che da casa seguono le video lezioni e degli utenti che sfruttano i contenuti in streaming per svago, ha causato un picco d’accessi e un conseguente rallentamento della velocità di download.

Il gran numero di utenti collegati ha stressato la rete internet e le connessioni domestiche ne hanno risentito perdendo velocità. La regione che più di tutte ha sofferto la battuta d’arresto è stata l’Emilia Romagna che da 68 Mbps, del periodo pre lockdown, ha perso il -46,26% raggiungendo la velocità di 37 Mbps. Il podio continua con l’Umbria che perde il -43,83% arrivando a una velocità media di 33 Mbps mentre la Sicilia arriva a 47 Mbps facendo registrare una variazione del – 40,15%.

Molise, Valle d’Aosta, Puglia, Campania e Liguria chiudono la classifica che, in questo caso, non è da ritenersi un piazzamento negativo. Infatti queste regioni hanno, chi più e chi meno, fatto registrare un aumento della velocità di download.

