Brie Larson aka Captain Marvel risponde alle domande di Google

28 Aprile 2020 – 15:03

Nel giro di pochi anni l’attrice californiana Brie Larson si è tolta un paio di soddisfazioni davvero niente male. Prima l’Oscar, nel 2016 per il suo ruolo da protagonista in Room; poi l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe, la saga a base di supereroi per eccellenza, che appassiona milioni di persone nel mondo.

In questo video l’attrice – che sostiene di non fare ricerche su Google su se stessa: brava – scopre quel che gli utenti del motore di ricerca vorrebbero sapere sul suo conto, grazie alle stringhe di ricerca più frequenti suggerite dalla funzione autocomplete.

Naturalmente, in primis ci sono le sue origini: l’attrice è nata a Sacramento ma poi ha vissuto a Los Angeles. E negli anni, ha anche dimenticato il francese che aveva appresso grazie alle origini franco-canadesi. È un peccato, ma cerca di rimediare con Duolingo, racconta. La star, che pratica indoor boulder climbing, ha due cani ed è allergica ai gatti (eppure il personaggio di Captain Marvel, che ha portato con successo sullo schermo, ha un gatto).

Larson spiega perché non è così facile definire e raccontare chi è Captain Marvel, ricorda a tutti che il suo personaggio ha i superpoteri ma non viaggia nel tempo e rivela anche al pubblico chi sono le due stunt che spesso, sul set, si sostituiscono a lei nei panni dell’eroina: diciamo grazie a Joanna Bennett e Renae Moneymaker per tutte quelle botte.

The post Brie Larson aka Captain Marvel risponde alle domande di Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired