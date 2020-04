Priyanka Chopra, Adam Devine e Rebel Wilson rispondono agli autocomplete di Google

27 Aprile 2020 – 15:02

Gli sceneggiatori di commedie rosa hollywoodiane hanno un escamotage narrativo tra i più scontati: la protagonista batte la testa, si riprende dallo choc e matura nuove consapevolezze su stessa o sull’amore (interessante, uhm). Succedeva in Come ti divento bella con Amy Schumer, ma succede anche in Non è romantico?, film del 2019 che potete guardare su Netflix e che annovera nel cast gli attori Priyanka Chopra, Rebel Wilson e Adam Devine.

In questa puntata di Autocomplete Interview i tre interpreti, a turno, scopriranno quali parole chiave gli utenti di Google inseriscono nel motore di ricerca per saperne di più sul loro conto. Rebel Wilson non è parente di Owen Wilson, precisa, anche se la somiglianza c’è: l’attrice è nata in Australia e ha anche fatto l’istruttrice di tennis. Talento versatile, non ha ancora vinto Oscar (ma datele tempo).

Su Adam Devine, le idee sono un po’ confuse. L’attore di certo non ha recitato nella pellicola cult Goonies. Impossibile: aveva solo un anno e mezzo quando è uscita al cinema. Eppure, la gente lo confonde con il collega Sean Astin, che ne faceva parte ( e che all’epoca era giovanissimo). È fidanzato con l’attrice Chloe Bridges: l’ha conosciuta sul set di un altro film diretto da Todd Strauss-Schulson, proprio il regista di Non è romantico

Infine, Priyanka Chopra, il volto della serie Quantico. Gli utenti di Google vogliono sapere se è parente di Deepak Chopra, autore milionario di saggi a tema New Age e meditazione. No, nessuna parentela: il cognome Chopra, spiega la star, è molto diffuso in India. L’attrice non è mai stata Miss Universo, ma Miss Mondo sì, nel 2000. E possiede una Rolls Royce che tiene in garage a Mumbai. Color Pepsi. Detto così fa tanto vecchia Bollywood.

