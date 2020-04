Nasce Radioplayer Italia, una sola app per ascoltare tutte le radio

27 April 2020 – 17:44

Tutta la radiofonia italiana in una sola app: da domani 28 aprile sarà possibile grazie a Radioplayer Italia, nuova applicazione che promette di rivoluzionare la fruizione radiofonica da parte degli italiani, o perlomeno di quei 44 milioni che sono affezionati radioascoltatori settimanali. Realizzata da Player Editori Radio (Per), società che raggruppa le emittenti radiofoniche italiane nazionali e locali, a seguito di un accordo con Radioplayer Worldwide (realtà già presente in 10 nazioni del mondo), Radiopalyer Italia rende semplice e immediato l’ascolto degli streaming radiofonici da un unico punto d’accesso.

L’offerta, dunque, prevede un accesso più rapido, semplice e innovativo all’universo dello streaming audio e dell’offerta on demand, ai podcast e ai contenuti offline delle emittenti. Senza bisogno di registrazione né di salvare i dati personali, l’app garantisce un ascolto sicuro e fluido, al netto di nessuna interruzione pubblicitaria o commerciale se non quelle già previste dalle varie emittenti. La qualità dei contenuti è garantita dalla collaborazione di tutta la radiofonia internazionale, con tutti i broadcaster che forniscono direttamente i contenuti e i metadati associati: “La radio si dimostra anche questa volta il mezzo più contemporaneo, capace di fare una rivoluzione culturale anche in tempo di crisi”, dice Lorenzo Suraci, patron del gruppo Rtl 102.5 e presidente di Per che ha lanciato questa sfida insieme a tutti gli editori delle radio pubbliche e private italiane, nazionali e locali, compresa Rai Radio che ha fatto da capofila.

Radioplayer Italia è scaricabile sia su iOS sia su Android, e – sfruttando le reti distributive (FM, DAB+ e internet) – è disponibile via via su tutti i dispositivi connessi: smart-speaker come Amazon Echo, Sonos, Bose, Google Assistant… e si integra perfettamente fra gli altri con Chromecast, Airplay, Apple Watch, Android Wear. È anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, seppur l’intero settore dell’automotive è coinvolto per via della collaborazione con i più importanti brand automobilistici chiamati a disegnare e sviluppare le interfacce radio di prossima generazione, accessibili attraverso cruscotti touch e comandi vocali.

