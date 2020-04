L’app che ti fa vedere (e commentare) i film insieme agli amici

27 April 2020 – 11:35

(Foto: AirTime)In questo periodo di permanenza forzata a casa per via della pandemia di Covid-19, le applicazioni sono il metodo più pratico e immediato per tenersi in contatto con gli amici. Dato che è vietato aggregarsi fisicamente ci sono soluzioni per incontrarsi in modo virtuale in tutta sicurezza.

Una delle ultime proposte si chiama AirTime e mette sul piatto un’idea molto interessante, quella di creare una vera e propria stanza virtuale. Si potrebbe considerare come una versione più pensata alla sicurezza di quell’Houseparty che ha avuto non pochi problemi di privacy. Segue la filosofia del divertimento condiviso andando peraltro a focalizzarsi su una buona serie di contenuti pronti all’uso come film, musica, notizie e dirette live.

AirTimes si può scaricare gratuitamente su Android e su iPhone, richiede il numero di telefono e l’accesso ai contatti così come a videocamera e microfono. Si sceglie un username e si è pronti a invitare amici per poi andare a creare una stanza virtuale con fino a dieci partecipanti scegliendo se aprirla pubblica così da consentire anche ad esterni di entrare oppure di lasciarla privata (scelta consigliata di questi tempi).

La vera forza dell’app sta nell’icona in basso con i popcorn che permette di accedere a una selezione di video da YouTube (dai videogame alle notizie), canali Twitch per live, un’amplissima selezione di meme, musica da SoundHound alla propria galleria fotografica e, dulcis in fundo, a un catalogo di film e serie tv liberamente guardabili con gli amici per commentarle insieme con chat, adesivi e reazioni.

I titoli non sono certo di ultimo pelo, ma non ci si può lamentare (l’app è gratuita, ricordiamo) con alcune chicche come Memento, tantissimi horror come Let me in oppure i vari Paranormal Activity, ma anche serial come Hell’s Kitchen, The Bachelor, The Bachelorette, Storage Wars e contenuti per i più piccoli come Shrek.

Ecco una serie di altre app per videochiamate di gruppo.



The post L’app che ti fa vedere (e commentare) i film insieme agli amici appeared first on Wired.

Fonte: Wired