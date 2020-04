La Fase 2, al momento, è troppo a discrezione del cittadino

27 April 2020 – 11:35

Un momento della conferenza di Giuseppe Conte del 26 aprile 2020 (foto da Facebook)La Fase 2 non c’è. Non esiste. È un’illusione ottica. Dalla conferenza di ieri di Giuseppe Conte, e dal conseguente decreto della presidenza del Consiglio che è ormai lo strumento-chiave col quale si sta cercando di domare l’emergenza, appare evidente che è ancora in beta. E chissà per quanto ci resterà. Siamo stati i primi a entrare in crisi, fra i peggiori a organizzarci, saremo gli ultimi a uscirne.

Dalle parole dell’avvocato civilista che guida il paese arriva una risposta alla domanda che in molti hanno mosso nei due mesi passati: abbiamo un piano? No, non ce l’abbiamo. Il dibattito si sposta sui congiunti, sull’attività fisica “dinamica” o semplicemente motoria, su aspetti della vita personale impossibili da controllare, affidando gran parte della strategia di contenimento del Sars-CoV-2 al senso di responsabilità delle persone. Lo stesso slogan scelto dal premier, “Se ami l’Italia, rispetti le distanze”, la dice lunga su quello che ci aspetta: una gestione di politica sanitaria all’italiana, un’uscita lenta, conseguenze economiche catastrofiche e immensamente più rovinose che altrove. Semmai dovremmo riformulare quello slogan in un “Se ami l’Italia, prendi le distanze” da quello che sta combinando il governo.

A quasi due mesi dalla serrata nazionale, dunque, dall’esecutivo giallorosso precipitato nella peggiore crisi del dopoguerra non arriva nessuna risposta sui punti essenziali che ci consentano di “danzare” con l’epidemia, per dirla riprendendo la metafora dello psicologo e imprenditore Thomas Pueyo che tanti fenomenali approfondimenti ha firmato ultimamente su Medium: più capacità di test, magari coordinato fra le regioni, un contact tracing rispettoso della privacy e utile oltre che integrato a quello tradizionale, una strategia domiciliare e di isolamento in strutture riservate alle quarantene. Il tutto dimenticando il cortocircuito bambini-genitori – ma consentendo il girotondo delle baby sitter – e innescandone un altro: quello appunto delle visite familiari che sono in effetti una scelta tutta italiana. Occhio non vede infezione (forse) non duole. Come no.

Come ha spiegato l’economista della Sapienza di Roma Fabio Sabatini, fra i più attenti osservatori delle dinamiche di questi mesi, “non siamo in condizioni migliori di quelle che ci hanno fatto chiudere, ma non possiamo stare ancora chiusi”. I due mesi trascorsi non sono di certo andati sprecati, perché ci hanno consentito di salvare migliaia di vite e alleggerire il carico sugli ospedali. Ma sono stati pieni di emergenza e vuoti di programmazione. Ricchi annunci, con i governatori che hanno marciato a macchia di leopardo, e poca sostanza. Insomma, un ritardo imperdonabile tale da farci ritrovare in tasca poco più del nostro senso civico, l’ennesima, grottesca girandola di autocertificazioni, una road map pasticciata e, di nuovo, poco o nulla di quello che ci servirebbe davvero. Test, treat, track. Zero.

Queste, occorre ricordarlo, sono questioni squisitamente politiche: l’epidemia in se non c’entra nulla, l’esimente del “nemico sconosciuto da affrontare” neanche, come la gestione delle residenze per anziani ha dimostrato e le condizioni del nostro sistema sanitario confermano. C’entra la capacità di replicare in modo lucido, veloce e il più efficace possibile tenendo insieme il durante e il dopo.

Che la Fase 2 sarebbe stata molto più complessa del severo lockdown l’avevamo previsto. Quello che speravamo non accadesse era che ciascuno dovesse costruirsi una specie di Fase 2 fai-da-te. E invece sarà così. Ci sarà chi tornerà a lavorare, per cui la vita quotidiana sarà molto simile a quella di prima, senza però il mondo intorno a seguirlo e dargli una mano, per esempio con anziani, bambini e disabili. La scuola? Forse a settembre, vedremo questa estate. Ci sarà chi continuerà quasi come oggi, spingendo al massimo la tenuta fisica e mentale e magari correndo dietro a un bonus che non arriva mai o tentando di salvare il salvabile della propria impresa combattendo con le banche. Chi se ne fregherà cavalcando il “tana libera tutti” delle visite famigliari.

Sono conseguenze in parte inevitabili, ovviamente, nessuno può pretendere da Giuseppe Conte, Roberto Speranza o Lucia Azzolina la bacchetta magica per far sparire il virus. Ma una risposta istituzionale seria, che parta dai punti cardine che abbiamo visto per stilare un piano per la scuola e uno per i trasporti, accompagnati da una comunicazione chiara e trasparente, con dati utili e analizzabili, quella sì che dovremmo pretenderla. Il problema è che nessuno sembra averla in mente. Intanto però, se si abita a due passi dalla spiaggia, si può fare un bagno, concedersi una pizza con la mamma e una bella corsa per smaltire. Ma occhio: se è “dinamica” servono due metri di distanza, altrimenti ne basta uno.

