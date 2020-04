La desolazione dei parchi tematici nei giorni di lockdown

27 April 2020 – 11:41

I luoghi del divertimento sono quelli in cui – ancora più marcata – emerge la desolazione conseguente alle politiche di contenimento adottate in molti paesi del mondo per frenare l’avanzata del coronavirus. Aree destinate allo svago – talvolta intere città – sono oggi abbandonate a se stesse, spettrali come solo i (non)luoghi destinati alla fatuità possono essere in un momento storico che ha perso di leggerezza.

È così che i parchi tematici rimangono vuoti, sine die, emblema di un settore che a fatica potrà rialzarsi una volta passata l’emergenza sanitaria. Sarà complesso convivere con il virus all’interno di questi luoghi, della cui drammatica sospensione in uno stato atemporale potete sincerarvi sfogliando la nostra gallery di oggi.

Fonte: Wired