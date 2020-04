Potremmo lanciare un astronauta col coronavirus nello spazio?

25 Aprile 2020 – 9:03

9 aprile 2020: la Expedition 63 decolla verso la Iss (foto NASA/GCTC/Andrey Shelepin)Potrebbe accadere che un astronauta infetto parta per lo spazio? Il dubbio, in piena pandemia, ha preceduto il lancio più recente verso la Stazione spaziale internazionale, quello della Expedition 63, e promette di tornare a breve, visto che il 27 maggio è previsto che la prima capsula con equipaggio di SpaceX, la Crew Dragon, si stacchi da una rampa statunitense.

Sebbene in questi termini il problema sia facilmente affrontabile – spoiler: no, è quasi impossibile che un astronauta malato lasci la Terra –, il lancio verso la Iss della Expedition 63, vale a dire di Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, ha comunque riportato in auge una questione non più dibattuta dai tempi del programma Apollo, quando l’eventualità di una contaminazione spaziale, cioè anche dallo spazio, era al centro di un dibattito poco noto ma significativo.

Adesso più che mai è il caso di restituirle attenzione. Non solo per motivi di drammatica attualità, ma anche perché ci si appresta a una nuova era di pellegrinaggi nel cosmo: nei prossimi 15 anni le persone che viaggeranno oltre l’atmosfera, a oggi meno di 600 da quella prima volta di Jurij Gagarin, aumenteranno sensibilmente, e molte di loro punteranno a mete finora raggiunte solo da sonde robotiche.

Lungi da balordaggini fantascientifiche tipo Life, il rischio di riportare sulla Terra virus, batteri e altri organismi potenzialmente devastanti per il nostro ecosistema è remoto ma esiste e ha attratto l’attenzione degli addetti ai lavori già ai primordi della nostra avventura extraterrestre. In gergo, il suo nome è:

Backward contamination

24 luglio 1969: in quarantena, l’equipaggio dell’Apollo 11 incontra Richard Nixon (foto: Richard Nixon Foundation/Getty Images)“Ti prego topo, non ammalarti quando ti porto i sassi. Non diventare un dinosauro”. Pare che rompendo la sua tipica compostezza fossero queste le parole dedicate da Neil Armstrong, il comandante dell’Apollo 11, a uno dei topolini bianchi della cosiddetta Arca di Noè.

Ricavata attorno alle camere a vuoto adibite alla conservazione e allo studio delle rocce lunari riportate da Armstrong e da Buzz Aldrin, l’Arca raccoglieva le cavie su cui studiare se eventuali germi selenici fossero dannosi alla vita terrestre: topi, ostriche, scarafaggi, quaglie, gamberi, pesci, mosche, semi di granturco, grano e funghi sarebbero stati immersi in soluzioni acquose venute a contatto con le rocce spaziali per studiare reazioni ed eventuali trasformazioni. Insieme con la possibilità di inquinare l’ambiente lunare – la cosiddetta forward contamination – la backward contamination costituì un problema serio una volta concretizzatasi l’ipotesi di raggiungere una meta extraterrestre. Per prevenire qualsiasi contagio che teoricamente avrebbe potuto, e potrebbe, rivelarsi catastrofico per il nostro ecosistema intero, la Nasa costruì il Lunar Receiving Laboratory, o Lrl, un edificio di quarantena dove Armstrong, Aldrin e Michael Collins trascorsero in isolamento i 21 giorni successivi al loro rientro. Una cattività alla quale, dopo il luglio del 1969, si sottoposero tutti gli altri equipaggi entrati in contatto con l’ambiente lunare.

L’Lrl fu pensato come un grande complesso di laboratori, camere a vuoto e quartieri abitabili isolati ermeticamente dove, oltre agli astronauti, 18 scienziati sarebbero rimasti chiusi per settimane nella speranza di garantire la sicurezza del pianeta. “La possibilità [di un contagio lunare] è remotissima – dichiarò ai tempi Persa Bell, biologo e manager della struttura di quarantena – “tutto ciò che mi aspetto di trovare è una quantità di germi terrestri portati dagli astronauti e dal Modulo lunare […] Il primo viaggio mi eccita e basta, giacché non presenta rischi per l’umanità. Come il secondo e il terzo. I rischi incominceranno dopo, semmai, quando frugheremo a fondo”. È una riflessione non proprio incoraggiante alla luce delle prossime intenzioni delle agenzie spaziali.

La seconda fase della missione “ExoMars”, rinviata al 2022, porterà il rover Rosalind Franklin sulla superficie del Pianeta Rosso (immagine: Esa)Proprio alla ricerca di forme di vita elementare, come virus e batteri, o al prelievo di campioni da riportare sulla Terra sono infatti destinate le prossime esplorazioni di Marte, a partire dall’appena rinviata seconda fase di ExoMars fino alla Mars Sample Return Mission, la prima frutto della collaborazione fra la russa Roscosmos e l’Agenzia spaziale europea, la seconda fra Nasa ed Esa.

“Con un campione proveniente da Marte, il rischio per la Terra potrebbe essere molto alto, perché a oggi non si sa se e quale tipo di vita esista sul Pianeta rosso”, spiega Diana Margheritis, responsabile Planetary Protection di Thales Alenia Space Italia, l’azienda coinvolta in entrambe le spedizioni marziane. “In questo caso i requisiti imposti dai trattati internazionali, cosiddetti di Protezione Planetaria, sono i più stringenti: per esempio, la sonda non deve impattare accidentalmente contro il terreno e si deve disporre di un ambiente sicuro dove ricevere e analizzare il campione, il tutto per avere la completa sicurezza di non disperdere campioni extraterrestri sul nostro pianeta“. Un protocollo che sulla Luna non si applica: “Come per tutti i corpi celesti del Sistema solare ritenuti dall’opinione scientifica privi di forme di vita indigene, la Luna è inclusa in una sottocategoria denominata ‘ritorno alla Terra senza restrizioni’ e non esistono vincoli riguardanti la backward contamination”.

ExoMars e Mars Sample Return sono peraltro l’esempio di come una contaminazione dallo spazio sia contestuale al rischio opposto, un inquinamento dello spazio, l’ipotesi in cui siano gli astronauti o i nostri mezzi a inquinare, e magari distruggere, gli ecosistemi extraterrestri. È la situazione in cui il letale organismo alieno saremmo noi.

La forward contamination

Parimenti nota dai tempi delle missioni Apollo, la prospettiva è ampiamente studiata dagli enti spaziali di tutto il mondo, come Nasa ed Esa, e si previene sterilizzando i mezzi prima del lancio, esponendoli ad alte temperature in forni appositi, o effettuando tamponi, simili a quelli diventati celebri in queste settimane, per rilevare la presenza di patogeni.

Proprio ExoMars, per esempio, nel 2022 implica che il rover Rosalind Franklin sbarchi sulla superficie di Marte. “Anche le sonde rispettano severi requisiti imposti dalla Protezione Planetaria”, continua Margheritis; “questi si soddisfano sia con analisi di probabilità di impatto sul pianeta sia con il contenimento della contaminazione microbiologica. Le sonde devono partire con un numero limitato di spore batteriche, numero fornito dai trattati. Per raggiungere questo obiettivo tutti i componenti sono puliti e la loro sterilità viene mantenuta e controllata durante tutte le operazioni, dall’assemblaggio al lancio”.

Sars-Cov2 e contagi in orbita

La Stazione spaziale internazionale (foto: Paolo Nespoli/Esa/Nasa/Getty Images)Rimane un’ultima eventualità, che riporta al lancio di Cassidy, Ivanishin e Vagner effettuato in piena emergenza sanitaria: e se, a portare un virus pericoloso per loro stessi, come il Sars-Cov2, fossero proprio gli astronauti da terra?

L’ipotesi è più che remota, non solo perché è prevista la sostituzione a bordo, anche all’ultimo momento, di chi presenti malattie conclamate o potenziali – caso eclatante, di cui ricorreva qualche giorno fa l’anniversario, fu quello di Ken Mattingly, che per una presunta rosolia cedette il suo posto sull’Apollo 13 a Jack Swigert -, ma soprattutto perché sussiste un rigoroso protocollo di quarantena preventiva, che nei tempi recenti isola per 14 giorni prima della partenza gli equipaggi al Cosmonaut Hotel di Baikonur (periodo che in caso di virus con incubazioni lunghe potrebbe essere adeguato di conseguenza).

Ben diversa sarebbe un’emergenza medica in orbita, prospettiva che a oggi costringerebbe, in casi gravi, a un rientro anticipato. In 59 anni da quel primo volo di Gagarin, è successo una volta sola, nel 1985, quando il cosmonauta Vladimir Vasyutin, destinato a sei mesi di permanenza sulla stazione orbitante Salyut 7, fu costretto al rientro dopo soli 64 giorni per una grave infezione prostatica.

Le nuove ambizioni spaziali e la prospettiva di viaggi di lunga durata costringono a considerare anche questa eventualità, così come i rischi di backward e forward contamination. È un bene, perché come sempre lo spazio stimolerà lo sviluppo di scienza, tecnologia e protocolli di sicurezza. Già oggi quelli applicati coincidono con quelli impiegati per limitare il propagarsi di Sars-Cov2, come identici sono gli strumenti usati per rintracciare gli agenti contaminanti. Anche per questo ci sarebbe da augurarsi che i lanci, come quello di giovedì, non smettano mai.

