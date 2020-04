Come la tecnologia in casa ci aiuta a sopportare l’isolamento per il coronavirus

25 Aprile 2020 – 19:07

Ricerca Samsung: le principali attività sono i social (82%) e le chat con amici (75%), ma anche i pagamenti digitali (55%). Tra gli elettrodomestici, il più apprezzato è l’aspirapolvere, seguito da forno e lavatrice

Fonte: La Stampa