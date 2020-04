12 milioni di persone hanno seguito il concerto virtuale di Travis Scott su Fortnite

(Foto: Epic Games)Grandissimo successo per il concerto apice dell’evento Astronomical su Fortnite con protagonista il rapper Travis Scott. Nella scorsa notte (all’1 del 24 aprile), l’artista americano si è esibito presso le Sabbie Sudate attirando qualcosa come 12 milioni di persone nel gioco e un numero ancora maggiore sui vari contenitori video streaming come Twitch, Youtube, Mixer e compagnia bella.

Epic Games ha presentato lo speciale evento, che si ripeterà e terminerà il 26 aprile, descrivendolo come “Un viaggio musicale unico insieme a Travis Scott e alla prima mondiale di un suo nuovo brano”. Ci sarà la possibilità di rivivere l’esclusiva prima esibizione della canzone in differenti orari e date così da soddisfare tutti i milioni di giocatori.

Si ha ancora tempo oggi alle ore 16, domani alle ore 6 e domenica a mezzanotte. Le porte si apriranno 30 minuti prima dell’inizio quindi è bene recarsi sul posto in tempo per non perdersi l’esibizione. Qui sotto un video che la ripropone con l’arrivo del rapper texano su una sorta di pianetino e la sua versione gigantesca durante l’esibizione di vecchi brani e del nuovo; i giocatori hanno potuto letteralmente viaggiare dal fondo del mare allo spazio.



Ricordiamo che è necessario aggiornare l’app alla versione 12.41 (ora è scaricabile anche da Play Store per Android). Scott è stato peraltro ricostruito in digitale entrando a far parte della serie Icone con costumi, emote e altri contenuti speciali come uno spray e uno stendardo partecipando alle sfide speciali.

Prendendo parte all’evento si otterrà il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratuite. Altri extra saranno diffusi nelle prossime ore. Secondo i dati diffusi da Epic Games, in totale 12,3 milioni di persone hanno assistito al concerto battendo il precedente record di 10,7 milioni durante l’evento di Marshmello dell’anno scorso.

