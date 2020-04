Sono in arrivo cinque nuovi film d’animazione dei Lego

24 April 2020 – 18:05

Sulla carta l’idea di un film animato interamente basato sui mattoncini Lego poteva sembrare astrusa, se non folle. Eppure, il primo Lego Movie del 2014, diretto da Phil Lord e Christopher Miller, è stato un successo al botteghino e un capolavoro di inventiva e architettura narrativa. Era, per usare un gioco di parole, ben costruito. A quello seguirono Lego Batman, Lego Ninjago Movie e Lego Movie 2, tutti con altrettanti ottimi risultati, in particolare il primo. Non c’è dubbio quindi che l’azienda danese voglia continuare a cavalcare il trend, in parallelo alle serie animate per bambini che vanno forte sui canali di streaming. In queste ore è stata annunciata un’importante novità che riguarda le pellicole.

Dopo più di un lustro di fruttuosa collaborazione con la Warner Bros, che è valsa la cifra poderosa di oltre il miliardo di dollari, è stata la Universal ad accaparrarsi un altro promettente contratto cinematografico con la Lego. Universal ha sbaragliato la concorrenza e dunque si occuperà di sviluppare, produrre e distribuire al cinema ben cinque film incentrati sul mondo fatto a mattoncini colorati. Un avvicinamento fra le due realtà era già avvenuto in tempi recenti, quando nel 2015 era stata diffusa Jurassic World: Legend of Isla Nublar, miniserie animata che fungeva da prequel al film della Universal Jurassic World uscito lo stesso anno. Ancora non ci sono dettagli su eventuali trame o date di uscita.

The post Sono in arrivo cinque nuovi film d’animazione dei Lego appeared first on Wired.

Fonte: Wired