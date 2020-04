L’estrema destra ha iniziato a interessarsi all’ambiente

(foto: Drew Angerer/Getty Images)“Alcuni paesi stanno scaricando un numero illimitato di rifiuti che arrivano negli Stati Uniti”. L’oggetto è l’inquinamento degli oceani, il tema l’inquinamento, le parole di Donald Trump. E risalgono allo scorso dicembre, quando era in visita a Londra per il vertice Nato. Se che il tycoon potesse riservare attenzione alla questione ambientale è sorprendente – in quell’occasione ha anche detto “di avere a cuore” il tema, nonostante in molteplici altre abbia negato il cambiamento climatico definendolo “una bufala” – sorprende meno il fatto che, neanche troppo implicitamente, con quelle parole Trump stesse collegando l’inquinamento da plastica agli stranieri, facendoli passare come una minaccia per gli Stati Uniti.

President Trump: “Honestly, climate change is very important to me.” pic.twitter.com/lj0boKb2wP

— The Hill (@thehill) December 3, 2019

Di solito, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità è associata ai movimenti progressisti di sinistra, ma a ben guardare da qualche tempo qualcosa si sta muovendo anche nell’altra direzione. Ancor prima della pandemia, infatti, il cambiamento climatico stava trasformando il mondo e il nostro approccio al futuro, un domani caratterizzato da nuove pressioni e vincoli sulle risorse: dall’acqua al cibo, passando per siccità, alluvioni, tempeste ed eventi climatici estremi, che porteranno alle migrazioni di massa di migliaia di persone dalle loro terre e dalle loro case, verso l’Europa, l’Australia e gli stessi Stati Uniti. Proprio questi passaggi spiegano l’interesse dei nazionalisti e in generale dell’estrema destra per la materia ambientale e climatica. Da Washington a Parigi, passando per il Brasile, da un lato c’è chi getta discredito sulla comunità scientifica negando il cambiamento climatico, e dall’altro si trova chi invece lo accetta e lo adatta al credo del nazionalismo, agendo soprattutto su scala locale. Proprio fra coloro che appartengono a questa seconda categoria si levano voci che usano vecchie retoriche per una nuova dialettica ambientale, caricando il futuro di paura ed esorcizzando un nemico antico: lo straniero. Già lo scorso anno Marine Le Pen, a capo del Rassemblement National (Rn), forza politica di estrema destra e secondo partito in Francia, aveva detto di voler fare dell’Europa – quella nuova e riformata, ovviamente – “la civiltà più all’avanguardia in materia ecologica”. Secondo lei un cittadino francese è tale se radicato nel territorio, al punto da affermare che “ai nomadi non frega nulla dell’ambiente” proprio perché “non hanno una patria”. Il collegamento viene da sé. Basti pensare poi che un eurodeputato Rn, Jordan Bardella, ha anche detto che “i confini sono il più grande alleato dell’ambiente”. Ma non c’è bisogno di andare troppo in giro per trovare esempi simili: sempre lo scorso anno anche Fratelli d’Italia parlava di ambiente in un passaggio del suo programma europeo: “Non si può essere patrioti senza essere anche dei difensori della natura e dell’ambiente. Perché patria, terra dei Padri, e ambiente sono parole molto vicine”, si legge al punto 11. In Ungheria, il partito di estrema destra Mi Hazánk Mozgalom (La nostra patria, ndr) ha accusato l’Ucraina di avvelenare gli ungheresi scaricando rifiuti nel fiume Tisa. Gruppi polacchi estremisti, invece, hanno lanciato insinuazioni simili in Germania, spiega Beth Gardiner sul New York Times. Insomma, la salvaguardia ambientale sarebbe di fatto una protezione delle frontiere, come descriveva già il professore John Hultgren in un libro del 2015 intitolato Border Walls Gone Green. Nel testo, spiega come l’interesse contraddittorio della destra all’ambiente leghi gli impatti ambientali all’immigrazione.

Nuove dinamiche, vecchie tradizioni

Se l’attenzione alla questione ambientale è esplosa in modo particolare di recente con vari movimenti e soprattutto numerosi allarmi lanciati dalla comunità scientifica, lo sviluppo di una sintesi fra difesa dell’ambiente e nazionalismo ha origini ben più lontane. In uno studio di qualche anno fa della Fondazione Heinrich Böll si spiega che in Germania l’ambientalismo ha una tradizione in comune coi movimenti razzisti, xenofobi e antisemiti, poiché si basa sulla celebrazione del sangue e della terra di fine Ottocento (il motto Blood and Soil è esemplificativo) e sulla connessione quasi mistica tra le zone rurali e l’identità etnica. Un legame che passa attraverso l’ecologia e collega agricoltura e alimentazione con il concetto di patria e confine. Non ci sorprendiamo quindi che oggi, fra le fila delle nuove destre, si punti proprio sul localismo, raffigurando l’immigrazione come una minaccia all’ambiente e alla natura di una certa zona. “In Germania, l’idea di un’alimentazione salutare ed ecologica è nata a sinistra nel diciannovesimo secolo, ma è stato adattata al messaggio fascista nel Novecento. Dieta e politica sono sempre state strettamente intrecciate in una continua evoluzione, tanto che adesso la pratica ‘mangiare sano’ sta tornando a destra”, si legge in un articolo di Politico. Questo è un’ulteriore dimostrazione di quanto le condizioni attuali – come l’aumento di attenzione all’ambiente e all’ecologia – stiano profondamente cambiando i movimenti di destra che si avvicinano al tema, attualizzandolo: proteggere l’ambiente significa non solo mangiare sano, rispettare l’ecosistema, ma anche far sì che questo non si contamini e che i confini siano ben tutelati dallo straniero. Quando, paradossalmente, molti migranti arriveranno proprio a causa della crisi climatica globale (uno stato di cose, fra l’altro, che un’ampia fetta degli estremisti nega). “Prima che l’ambientalismo diventasse una causa progressista negli anni ’70, molti ambientalisti americani erano suprematisti bianchi, i quali sostenevano che quelli che vedevano come estranei minacciavano il paesaggio della nazione o non avevano i mezzi per prendersene cura adeguatamente” scrive sempre Gardiner sul Nyt. Questo ritornello emerge nuovamente nel presente, in maniera ancor più insidiosa e pericolosa. Non è un caso, infatti, se i oggi movimenti ambientalisti nati di recente si portino in seno molte ambiguità. Basti prendere ad esempio le critiche a Extinction Rebellion, il cui co-fondatore Roger Hallam – fra l’altro proprio un ex agricoltore bio diventato attivista a tempo pieno – aveva detto che l’Olocausto non era un evento eccezionale, venendo accusato di negazionismo e avvicinando le sue idee a quelle dell’estrema destra.

Eco-fascismo e coronavirus

In questo scenario, se già si stava concretizzando una maggiore vicinanza fra estrema destra e tematiche ambientali, la pandemia da Covid-19 offre un assist non indifferente. Infatti, in vari gruppi di estremisti è iniziata circolare l’idea che il virus stia aiutando il pianeta. Una posizione non solo fuori luogo, ma anche potenzialmente dannosa, come affermano vari esperti e attivisti. “Gli impatti visibili e positivi – sia attraverso il miglioramento della qualità dell’aria o della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – sono temporanei, perché provengono da tragici rallentamenti economici e disagi umani“, ha scritto Inger Andersen, a capo del programma ambientale delle Nazioni Unite. Questo atteggiamento, infatti, può distogliere l’attenzione da soluzioni politiche più ampie e portare proprio al propagarsi di ideologie autoritarie. Non a caso, ha fatto molto discutere un tweet che sosteneva che gli umani “sono il virus” e la Terra “sta guarendo”.

White person says “we are the virus” (joke or not):

1) dictates who is “we”. Thus, power 2) then calls “we” a “virus” 3) does it w/ in “jest” Implicit racism & erasure of indigenous. If we decry comedians for racist jokes, then we better hold that standard for NATIVE folk too. https://t.co/z0yUDIXHwS — Ariän El-Taher (@areltah) March 26, 2020

In maniera particolare, si entra nel campo d’azione dell’eco-fascismo – ovvero quel fascismo che vuole il bene dell’ambiente e che il teorico politico Michael Zimmerman ha definito come il “sacrificio dei singoli umani a beneficio del tutto ecologico”. Secondo alcuni, i sostenitori di questa teoria stanno sfruttando la situazione, celebrando i benefici ambientali del lockdown per il Covid-19 e dicendo che l’essere umano è il virus; in altre parole si arriva a incoraggiare l’idea che determinate categorie di persone vadano, di fatto, eliminate. L’ideologia cerca di nascondere – ma nemmeno troppo velatamente – la supremazia bianca dietro l’ambientalismo. Come il caso del gruppo Greenline Front, molto attivo online soprattutto in Ucraina, dove sui social come Facebook o Instagram sostiene il “prevalere dell’interesse della natura sull’umanità” incoraggiando varie attività di protezione della terra e facendo militanza giovanile.

These eco-fascists are pushing a racist ideology in the name of protecting the planet pic.twitter.com/IZzhFMJeis

— Vocativ (@vocativ) October 6, 2018

Ma non è l’unico gruppo ad incarnare e riproporre gli ideali dell’eco-fascismo.Hundred-Handers , ad esempio, collega il virus alla purezza e soprattutto alla difesa ai confini. Senza giri di parole riprende il motto novecentesco Blood and Soil in vari manifesti che ha sparpagliato nel Regno Unito. Basta scorrere sul feed del loro account Telegram – con oltre 4mila iscritti – per farsi un’idea dei messaggi estremi che vengono veicolati. Di conseguenza, non si farà fatica a credere, come sostiene Vice, che questo gruppo possa essere dietro il tentativo di infangare Extinction Rebellion.

(foto: Account Telegram Hundred Handers)Andando con ordine, un account Twitter ha infatti affermato di essere il braccio regionale di Extinction Rebellion (Xr) postando le foto di una campagna che promuove il coronavirus come una “cura” naturale per la “malattia” umana. Il gruppo di attivisti per i cambiamenti climatici ha subito detto di non riconoscere l’azione – scrivendo che è stato un gruppo di estrema destra, senza specificare quale, ad aver diffuso le foto degli adesivi con questi messaggi tramite un account che è stato poi disattivato. George Monbiot, un ambientalista, scrive la Bbc, ha detto che questo tweet ha danneggiato moltissimo il movimento Xr (che lui supporta): “Migliaia di persone ora dicono: vedi, tutti gli ambientalisti sono dei fascisti”. E, difatti, l’intento di fondo è probabilmente quello.

There is an account claiming to represent the East Midlands for #ExtinctionRebellion called @xr_east . They have recently tweeted opinions about the coronavirus which do not represent the views of XR and are contrary to the principles & values we hold dear. Please follow thread

— Extinction Rebellion Midlands (@MidlandsXR) March 25, 2020



Nell’angolo

Insomma, se il 2020 era considerato un anno cruciale per le sorti del clima, l’emergenza Covid-19 ha cambiato le carte in tavola, considerato che anche la 26esima Conferenza sui cambiamenti climatici (Cop26), prevista a novembre a Glasgow (Scozia), è stata rinviata al 2021. Gli estremisti e i negazionisti, quindi, potrebbero sfruttare a loro vantaggio la pandemia. Anche perché, senza il coronavirus, avevano di fatto esaurito le argomentazioni per portare avanti le loro cause, come faceva notare Gizmodo. In particolare, basta prendere il caso del più grande think tank negazionista conservatore americano – l’Istituto Heartland – che si è ridotto ad assumere una youtuber tedesca diciannovenne, Naomi Seibt, per portare avanti la causa di negazione del cambiamento climatico. L’anti-Greta, come alcuni media l’hanno chiamata in opposizione alla Thunberg, suona di fatto come un ultimo grido dall’allarme dell’istituto che, dopo esser stato per molto tempo rilevante, non gode più l’appoggio del mondo dei media e dell’opinione pubblica, che ha capito gli effetti del clima sulla propria vita. La stessa Seibt ha anche detto di ispirarsi a Stefan Molyneux, un nazionalista bianco che sosteneva sul suo blog teorie sul “genocidio bianco”, spiega il Guardian.

Don’t fool yourselves. This is NOT a coincidence. This is NOT unplanned. Keep your eyes open. Fight the INVISIBLE ENEMY. Protect your freedom to THINK. #Covid_19 #ClimateChange pic.twitter.com/P2uhzBk6OQ

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) April 7, 2020

Quando mancano i contenuti, ogni cosa è buona per cavalcare l’onda. E questo mostra tutta la pericolosità della situazione. La pandemia da coronavirus, oltre a coniugare le aspirazioni ambientaliste di molti gruppi, può diventare un vero pericolo, in quanto alcuni estremisti di destra la vedono come un’opportunità futura per trasformare le restrizioni temporanee ai viaggi in condizioni permanenti e la sorveglianza delle persone indesiderate in uno stato più forte e più razziale. Uno stato, quindi, che per il bene dell’ambiente controlla i confini.

