La superficie della Luna, vista da un’animazione della Nasa

24 April 2020 – 11:23

Un video ci porta faccia a faccia con il nostro satellite naturale, alla scoperta della sua impronta digitale: i crateri, le montagne e le distese che ne definiscono la superficie. Realizzata grazie alle informazioni topografiche del Lunar Orbiter Laser Altimeter (Lola) e alle osservazioni di sei delle missioni Apollo, l’animazione racconta la geologia della Luna in una manciata di secondi.

Si tratta di una mappa estremamente dettagliata che aggrega anche i dati sulla stratigrafia, cioè sugli strati rocciosi della crosta del satellite, e che permette di abbracciarne con lo sguardo l’intera superficie sotto questa prospettiva per la prima volta. Uno dei tanti tasselli con i quali le agenzie spaziali si tanno preparando ai futuri viaggi verso la Luna.

(Credit video: Nasa/Gsfc/Usgs)

Fonte: Wired