La rotella robot che fa spostare i mobili da soli

24 April 2020 – 11:20

Press è un mini robot che per gli ideatori si può rivelare la ruota della fortuna, perché serve per facilitare gli spostamenti di mobili e oggetti di medie e grandi dimensioni. Il potenziale c’è, almeno sulla carta, poiché il dispositivo sfrutta la camera e i sensori integrati per mappare l’ambiente e agevolare la riorganizzazione degli spazi.

Per questo, posizionata sotto gli arredi a mo’ di rotella (ovviamente ne servono almeno quattro), potrebbe essere lo strumento ideale per i cambi di assetto dellea stanze di casa, ma anche per quelle attività che necessitano di diversificare un ambiente troppo piccolo per offrire due spazi distinti, come un ristorante che dopo la cena potrebbe sfruttare l’automatismo per piazzare i tavoli all’estero e liberare la sala per ballare o mettere in scena una spettacolo, oppure per spostare i letti in un ospedale, che con Press si possono trasferire in maniera rapida e senza dover occupare due infermieri.

Strumento interessante, quindi, quanto prezioso per disabili e infortunati con momentanee difficoltà motorie, ma che fatica a trovare risorse, anche se le partnership con le imprese di arredamento, per produrre mobili che integrino Press e offrire ai clienti un’app con cui gestire l’organizzazione dello spazio, potrebbe aprire un varco per la futura realizzazione della ruota robotica. Anche perché, alla luce dell’insuccesso che sta riscontrando la campagna per la raccolta fondi, in caso contrario per Press sarà difficile vedere la luce.

