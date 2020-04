“In ricordo di”: anche Instagram attiverà gli account per i deceduti

24 April 2020 – 11:10

Il social network è pronto a introdurre una novità già presente da tempo su Facebook: i profili “In ricordo di” attivati per tutti gli utenti deceduti. Il rilascio dell’aggiornamento è stato anticipato “in risposta al Covid-19 per aiutare la comunità in questo tempo difficile”.

Fonte: Fanpage Tech