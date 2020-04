Giovanni Caccamo, unico italiano nel web festival di Patti Smith

24 April 2020 – 14:52

Il 26 aprile, alle 22:00 (ora italiana), tutti sintonizzati sull’account Instagram dell’associazione non profit Pathway to Paris, che si spende nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il profilo ospiterà il Live Streaming Festival virtuale in occasione dell’Earth Day’s 50th Anniversary. A organizzarlo, Patti Smith con la figlia Jesse (fondatrice dell’associazione insieme a Rebecca Foon). La lineup è di tutto rispetto e vede, tra gli altri, superstar del calibro di Michael Stipe (ex R.E.M.), Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper e Johnny Depp. A rappresentare l’Italia ci sarà il cantautore Giovanni Caccamo, da sempre convinto che sia un dovere “prenderci cura del nostro pianeta, in quanto ospiti di Madre Natura”.

Com’è nata questa collaborazione?

“La scorsa estate ho conosciuto Jesse, la figlia di Patti Smith, in maniera quasi casuale, grazie a due amici: abbiamo trascorso una serata meravigliosa insieme. Chiacchierando si è creato, da subito, un feeling particolare: abbiamo diverse esperienze musicali che ci accomunano”.

Poi, che cos’è successo?

“Jesse si trovava a Milano – la città in cui abito – per qualche settimana. E mi ha chiesto un favore”.

Quale favore?

“Il pianoforte nella casa dove alloggiava era scordato, voleva che le indicassi un posto dove poterne trovare uno digitale. L’ho soccorsa subito: conosco il disagio di essere lontano da casa, voler suonare e non poterlo fare. Quindi, mosso da una sorta di solidarietà artistica, ho deciso di prestarle il mio. Abbiamo passato un pomeriggio insieme, tra jam session e confronti sulla musica italiana e internazionale. È stato in quell’occasione che mi ha parlato dell’associazione Pathway to Paris, per la lotta ai cambiamenti climatici. Con Jesse, da quel momento, ci siamo costantemente sentiti, so che ha parlato a sua madre del nostro incontro. E poi, qualche giorno fa, sono stato invitato a questo evento straordinario fissato per domenica sera”.

Ti sei chiesto perché, tra tanti artisti italiani, la scelta è ricaduta proprio su di te?

“La cosa certa è che, con Jesse, è nata un’affinità musicale sincera, abbiamo anche scritto una canzone insieme. È come se avessimo trovato un feeling artistico. Poi, è rimasta molto impressionata dalla delicatezza di quello che scrivo. Si sono create onde vibrazionali ingestibili e imprevedibili percepite, da entrambi, in modo distinto”.

Patti e Jesse Smith (Foto: Getty Images)Qualche anticipazione sulla tua esibizione?

“Ogni artista ha 10 minuti a disposizione. E sarà introdotto da Patti e Jesse Smith. Io sicuramente canterò Eterno e Cant’t take my eyes off of you”.

Come mai questa cover?

“È un brano che ho già inserito nel tour dello scorso anno in Sudamerica, Europa e Nord Africa. Dopo aver visto il film Jersey Boys, infatti, ho scoperto il significato originale. Dietro l’allegria del pezzo che ci ha fatto tutti ballare, portato al successo da Gloria Gaynor, si nasconde una storia triste: Frankie Valli, il leader dei Four Season, l’ha scritto per il suicidio della figlia. Il suo discografico storico, vedendo lo spartito sul pianoforte, ha insisto per sentire la composizione e Frankie l’ha interpreta in maniera struggente voce e piano. La band, che si era sciolta, fu riunita e la tristezza delle liriche venne mascherata dal ritmo. Nei miei concerti ho voluto ridare, a questa canzone, la magia e l’emotività originali”.

Le donazioni del live verranno utilizzate da Pathway to Paris. Tu sei uno attento all’ambiente?

“Sono molto vigile e cerco di essere quanto più consapevole su ciò che accade, per capire come possa contribuire alla conservazione e cura del nostro mondo”.

Che si traduce con…?

“Fare la raccolta differenziata ed evitare di prendere l’auto quando non necessario, per questo cammino molto. Poi, mi trovo spesso a raccogliere carte e spazzatura per terra. E quando vedo qualcuno che butta per strada il mozzicone di una sigaretta, mi avvicino con nonchalance e glielo faccio notare”.

Solo questo?

“Cerco di comprare prodotti che garantiscono una filiera ecosostenibile. E sono un fan delle auto elettriche, anche se il costo è ancora parecchio alto e gli incentivi non sempre a portata di mano. Dovrà essere uno degli obiettivi mondiali da raggiungere: riconvertire le macchine a benzina in elettriche”.

Come può la musica aiutare l’ambiente?

“Per esempio, da cantautore, quello che faccio è scrivere sempre utilizzando il mio pianoforte verticale a impatto zero. So che ci sono organizzazioni che si occupano di bilanciare la CO2 prodotta dai grossi eventi musicali, piantando il corrispondente di alberi per accrescere la salute del pianeta”.

Come stai passando questo periodo forzatamente a casa?

“Accelerando la lavorazione del nuovo album, che finirò in estate. Prevedo uscirà in autunno, che credo sarà stagione molto affollata”.

Di che cosa si tratta?

“Di un viaggio discografico: sto leggendo molto perché il progetto ha, al suo interno, dei capitoli tematici. Il che lo rende una scommessa parecchio ambiziosa. Sicuramente porterà al centro tematiche importanti come, appunto, la sostenibilità ambientale”.



