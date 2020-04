Daniel Radcliffe risponde alle domande che i suoi fan chiedono a Google

24 April 2020 – 11:37

Prossimamente i film della saga Harry Potter taglieranno il traguardo del ventennale. Si comincia nel 2021 con il primo della serie, Harry Potter e la pietra filosofale. Daniel Radcliffe ha prestato il suo volto al personaggio del giovane mago, accompagnandolo nelle sue evoluzioni, dal primo all’ultimo capitolo. Grazie a questa puntata di Autocomplete Interview Radcliffe può esaudire le curiosità del grande pubblico sulla saga – ma non soltanto – rispondendo alle domande suggerite dalla funzione autocomplete di Google.

Scopriremo, ad esempio, la sua predilezione personale per il quinto film, Harry Potter e l’ordine della Fenice: la pellicola approfondisce la relazione tra i personaggi di Harry Potter e Sirius Black (interpretato da Gary Oldman).

A differenza di altri attori bambini o adolescenti, Radcliffe ha ottimi ricordi dei tempi dell’infanzia sul set ed è in buoni rapporti con gli ex colleghi. Oggi si divide tra Londra e New York e ha anche trovato l’amore, qualche tempo fa, sul set del film Killing Your Darlings: la fortunata è l’attrice Erin Darke.

Altre cose che impariamo: l’interprete britannico non ha un profilo Twitter, per evitare di farsi prendere la mano e litigare con altri utenti, dice, e qualche anno fa, impegnato in una piece teatrale a Londra, ha indossato per mesi gli stessi vestiti, per annoiare i paparazzi che ogni sera si appostavano per fotografarlo all’uscita. Davvero una grande prova di humor britannico, a pensarci bene.

Se avete sempre pensato che Radcliffe abbia debuttato al cinema con Harry Potter, è tempo di fare ammenda: era apparso già nel film Il sarto di Panama, che nel cast annoverava Pierce Brosnan, Geoffrey Rush e Jamie Lee Curtis. E anche quel film porta sullo schermo un libro di un grande autore del Regno Unito, John le Carré.



The post Daniel Radcliffe risponde alle domande che i suoi fan chiedono a Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired