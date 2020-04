Buffi cani ritratti come fotomodelle

24 April 2020 – 14:32

I cani ritratti da Elke Vogelsang sono immortalati in momenti di grande intensità canina: mentre aspettano un assaggio di crema al bacon, in procinto di addentare un pupazzetto squillante o semplicemente con la testa inclinata, i sorrisi a bocca aperta e gli occhi spalancati.

Il progetto, nato in un momento di grande difficoltà personale, è un tentativo di “diario visivo della normalità”, come Elke stessa lo ha definito: ogni esemplare ritratto ha una personalità da scoprire, e debolezze sulle quali la fotografa ha fatto leva per catturarne l’essenza più profonda, come potete vedere in alcuni scatti raccolti nella nostra gallery o sul sito di Vogelsang.

