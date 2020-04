7 trucchi per Super Mario Maker 2 da imparare subito

24 Aprile 2020 – 3:23

(Foto: Nintendo)Quali sono i trucchi di Super Mario Maker 2 da imparare subito soprattutto ora che è sbarcato il nuovo interessantissimo aggiornamento con la modalità World Maker che permette di creare interi giochi con fino a 8 mondi e 40 livelli collegati tra loro?

Abbiamo scelto sette dritte semplici per sfruttare al meglio le enormi potenzialità di Super Mario Maker 2, uno dei titoli più amati – assieme naturalmente a Animal Crossing – su Nintendo Switch.

1 – Nel menu di selezione si può tenere premuto sulla chiave normale per attivare la scelta della chiave maledetta. Ricordarsi però di mettere una porta (sempre maledetta) nelle vicinanze, altrimenti una volta toccata sparirà. Quando il giocatore raccoglierà la chiave maledetta apparirà lo spettro (vedi sotto) a inseguirlo.

2 – Puntando verso il basso con D-Pad per qualche secondo, il personaggio inizierà a lampeggiare e quando si salterà si raggiungerà un’altezza molto più alta del normale.

3 – Nella scelta della musica di sottofondo di un livello è possibile anche optare per la musica solitamente posta nei titoli di coda, cioè nei credits, una melodia più rilassante.

4 – Per rendere i livelli ancora più complessi si possono sfruttare tre nuovi nemici. I primi sono i Koopalings alias Bowserotti che sono in tutto sette, possono saltare, muoversi, lanciare oggetti e sono eliminati con tre salti in testa. Il secondo è Phantom alias Spettro che si avvicina quando gli si danno le spalle e che non si può fare fuori e il terzo è Mecha-koopas o Koopasapiens ossia Koopa meccanici con ingranaggi.



5 – Quando si indossa il costume della rana, è possibile correre sull’acqua quando si sta trasportando un qualsiasi oggetto raccolto nelle vicinanze.

6 – I nuovi power-up nella versione 3d del gioco possono essere piazzati a mezz’aria a galleggiare e in tal caso aumentano la durata dell’effetto se raccolti. Per esempio, quando ci si trasforma nel missile si può “fare il pieno” di carburante e volare più lontano.

7 – Nella visualizzazione della mappa, si può tenere premuto il tasto “A” per selezionare velocemente caselle che determinano un livello su terra, nuvole o sott’acqua, oppure per decorare lo sfondo con colline o ridurre le dimensioni del livello sulla mappa. Sono inoltre introdotte tre differenti Toad House con tre differenti mini giochi.

