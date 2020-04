Siamo davvero pronti per la fase 2 (senza che riparta anche il coronavirus)?

23 April 2020 – 11:55

(foto: Fabrizio Villa/Getty Images)Scalpitano gli imprenditori che temono di fallire e non riaprire mai più. Scalpitano i lavoratori in cassa integrazione o senza stipendio. E ormai scalpitano tutti gli italiani, segregati in casa da un mese e mezzo. Metà della popolazione mondiale è in lockdown e dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, dalla Germania all’Italia, non c’è governo impegnato a escogitare un’exit strategy per mettere fine a una paralisi senza precedenti. Rischiamo persino di scordarci del coronavirus, tanto siamo presi dall’idea di tornare al più presto alla nostra vita di prima. E pazienza se non avremmo mai creduto di doverla rimpiangere, la nostra vita di prima. Ma ormai non si parla che di fase 2, e non facciamo che chiederci quando comincerà, anche se nessuno ha ancora capito cosa ci aspetti davvero.

La vera domanda, però, è un’altra: siamo pronti per abbandonare un lockdown che, per quanto insostenibile, finora è riuscito ad arginare la diffusione del contagio da Sars-Cov-2? Il timore che, non appena allentate le restrizioni, l’epidemia torni a dilagare è purtroppo fondato. Per guidare i governi in questo passaggio cruciale, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha perciò diffuso un documento con sei criteri da rispettare per uscire dal lockdown in sicurezza. Pur nella consapevolezza che, oltre agli aspetti sanitari, occorre considerare anche i costi economici e sociali delle restrizioni – disoccupazione, povertà, disagi psicologici, limitazioni delle libertà personali, ecc. – si tratta di uno strumento molto utile per valutare se siamo pronti all’agognata fase 2. Ecco come appare la situazione italiana alla luce dei sei criteri dell’Oms per uscire dall’emergenza.

1. Contagi sotto controllo

L’Oms raccomanda di allentare le restrizioni solo dopo esser riusciti ad azzerare i nuovi contagi o averli ridotti a un numero molto limitato (al più poche decine al giorno per regione) e quindi gestibile senza affanni dal sistema sanitario. Oggi è un requisito soddisfatto soltanto da alcune regioni del Centro-Sud, mentre appare un traguardo ancora lontano per quelle più colpite del Nord; per dare un’idea, il 22 aprile in Italia si sono contati 3.370 casi, di cui oltre 1.100 nella sola Lombardia. In linea di principio, dovrebbe essere l’azzeramento dei contagi a stabilire la fine del lockdown, e non viceversa: inutile indicare il 4 maggio come data per la riapertura senza sapere se per quel giorno avremo effettivamente ultimato la discesa della curva epidemica.

L’Oms consiglia inoltre di rimuovere le restrizioni per gradi, e se possibile in modo controllato (per esempio, a intervalli di due settimane, il periodo di incubazione) al fine di valutarne l’efficacia o rilevare l’emergere di effetti indesiderati. Le misure di contenimento dovrebbero essere inoltre revocate su base territoriale, a partire dalle aree dove l’incidenza è più bassa e la concentrazione di persone è minore: dunque, per intenderci, il Molise prima della Lombardia, i piccoli centri urbani prima di Brescia o Milano, i negozi prima dei centri commerciali, e così via. Ma su questo non si è ancora capito dove il governo voglia andare a parare.

2. Contact tracing

Altro punto cruciale per uscire dall’emergenza è predisporre un sistema efficace di contact tracing, ovvero un sistema di monitoraggio epidemiologico territoriale per identificare e isolare ogni nuovo caso, spegnendo sul nascere l’emergere dei prossimi focolai. In pratica, si dovrà sottoporre a tampone tutti i casi sospetti e, con cadenza regolare, i soggetti più a rischio, a partire dagli operatori sanitari e dagli ospiti delle residenze per anziani; se il tampone risulta positivo, le persone contagiate dovranno essere isolate e curate, mentre chiunque sia venuto in contatto con loro (famigliari, conoscenti, colleghi, clienti, ecc.) dovrà essere identificato e messo in quarantena.

Per tracciare la catena dei contagi il governo ha deciso di affidarsi a un’apposita app, Immuni. Sono però stati sollevati molti dubbi sull’efficacia di questo strumento, che per funzionare dovrà essere scaricato dal 60-70% degli italiani: una soglia difficile da raggiungere considerato che un terzo della popolazione non possiede uno smartphone. Del resto, nell’unico Paese dove il tracciamento tecnologico ha dato buoni risultati, la Corea del Sud, l’adesione non era certo facoltativa e, oltre alla localizzazione dei telefoni cellulari, si è fatto ricorso al controllo delle carte di credito e alle telecamere di sorveglianza.

In ogni caso, si dovrà disporre di personale sufficiente – adeguatamente formato e dotato di dispositivi di protezione individuale – per eseguire i tamponi, rintracciare chi è venuto in contatto con le persone infette, monitorare e assistere i pazienti in isolamento. Negli ospedali il numero di posti letto nelle terapie intensive è stato potenziato, ma i punti più critici restano la carenza di personale medico specializzato e la vulnerabilità dei sistemi sanitari del Meridione.

3. Ospedali e altri ambienti vulnerabili

Il terzo punto riguarda la riduzione del rischio di contagio negli ambienti a più alta vulnerabilità, a partire dagli ospedali, dagli ambulatori medici e dalle strutture sanitarie residenziali. Si tratta di un punto particolarmente critico alla luce di quanto accaduto in Italia in queste drammatiche settimane, giacché molte strutture ospedaliere e residenze per anziani (Rsa) sono diventate tra i principali focolai dell’epidemia. Il ministero della Salute aveva posto tra i punti cardine del piano per la fase 2 la creazione di ospedali ad hoc per i pazienti affetti da Covid-19. Resta però ancora molto da fare sia in termini organizzativi, soprattutto sul fronte della medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda la protezione del personale sanitario e dei pazienti.

La guida dell’Oms si sofferma infine sulle criticità dei luoghi di aggregazione in spazi chiusi (cinema, teatri, bar, ristoranti, palestre, scuole e università, palazzetti dello sport, luoghi di culto, ecc.) in cui è vitale rispettare rigide misure di distanziamento sociale, per quanto sia più facile a dirsi che a farsi; in Italia la loro riapertura appare ancora lontana.

4. Prevenzione sui luoghi di lavoro

La task force per la fase 2 coordinata da Vittorio Colao è al lavoro per definire le modalità di riapertura delle attività produttive, che sarà scaglionata in base alle tabelle del rischio dell’Inail e condizionata alla capacità di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il 4 maggio si dovrebbe ripartire dai settori minerario, manufatturiero, costruzioni e servizi collegati. Secondo l’Oms, le misure di prevenzione sui luoghi di lavoro dovrebbero assicurare il distanziamento fisico, anche mediante il ricorso alla turnazione, la disponibilità di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale, il monitoraggio della temperatura corporea all’ingresso.

La riapertura delle scuole sembra invece essere rimandata a settembre, creando un disagio non indifferente sia ai genitori in telelavoro, sia per chi sarà costretto a tornare in fabbrica o in ufficio non sapendo a chi lasciare i bambini, visto che di affidarli ai nonni non se ne parla. Un altro punto critico sono i mezzi di trasporto pubblico, che saranno costretti a viaggiare semivuoti per rispettare le norme di distanziamento, con il rischio di assembramenti alle fermate in attesa di un autobus o di una metropolitana su cui riuscire a salire dopo avere superato tornelli e buttafuori, o di assistere a giganteschi ingorghi di auto nelle città più grandi e trafficate. Il governo pensa a turni di lavoro scaglionati per scongiurare l’affollamento delle ore di punta, ma sarà una bella sfida e forse rimpiangeremo di non avere investito di più in smart working e piste ciclabili.

5. Gestione dei casi importati o esportati

Il primo caso di Covid-19 in Italia è stato scoperto a Codogno il 20 febbraio ma oggi sappiamo che il virus circolava in Lombardia già da gennaio senza che nessuno se ne fosse accorto. Il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica non era dunque riuscito a intercettare l’ingresso del virus nel Paese, che ha potuto diffondersi indisturbato per diverse settimane, nonostante i voli diretti con la Cina fossero stati sospesi già dal 30 gennaio. Per evitare che i viaggiatori provenienti dai Paesi più colpiti dall’epidemia possano innescare nuovi focolai, l’Oms consiglia di rafforzare il sistema di sorveglianza alle frontiere, sia in partenza sia in arrivo, e il sistema di contact tracing territoriale, rimediando alle carenze e imparando dagli errori fatti nei mesi scorsi. Per la peculiarità della situazione italiana, dovremo inoltre gestire i rischi legati agli spostamenti interni, in particolare dalle regioni del Nord, dove il virus è più diffuso, verso le regioni del Sud. Per questo si ipotizza di vietare gli spostamenti da una regione all’altra anche dopo la rimozione del lockdown nazionale prevista per il 4 maggio.

6. Coinvolgimento dei cittadini

L’Oms ritiene infine che i cittadini debbano essere informati, consultati e coinvolti nelle decisioni che riguardano gli interventi per arginare l’epidemia, poiché il loro successo dipende dalla più ampia cooperazione fra istituzioni e cittadinanza. Le persone devono essere consapevoli dell’importanza delle misure di prevenzione destinate ad accompagnarci nella nuova normalità, che sarà segnata da una lunga e difficile convivenza con la Covid-19, destinata a durare mesi, forse anni, finché non sarà raggiunta l’immunità di gregge (con o senza un vaccino).

Secondo l’Oms lo scenario più probabile è una successione di ondate pandemiche intervallate da periodi segnati da una minore circolazione del virus. Oltre ad abituarci alle mascherine e al distanziamento sociale, dobbiamo perciò mettere in conto l’eventualità che la fase 2 possa essere bruscamente interrotta da nuovi periodi di lockdown, con l’introduzione di zone rosse per contenere focolai localizzati o, nello scenario peggiore, con un nuovo blocco nazionale nel caso dovessimo affrontare una seconda ondata dell’epidemia.

In questo scenario, gli esperti dell’Oms ritengono essenziale una comunicazione trasparente, in grado di spiegare con chiarezza e onestà la realtà epidemiologica, gli interventi predisposti e il piano d’azione del governo. Un approccio agli antipodi da quanto abbiamo visto finora, in cui la comunicazione istituzionale, spesso approssimativa e incoerente, ha seguito un approccio paternalistico, come ha dimostrato di recente anche il caso del piano pandemico nascosto in un cassetto per non allarmare la popolazione. Auguriamoci allora una fase 2 anche per la comunicazione dell’emergenza, in cui la cittadinanza sia adeguatamente informata e coinvolta nella gestione della Covid-19.

