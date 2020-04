Secono l’Oms metà dei morti di coronavirus in Europa sono nelle Rsa

23 April 2020 – 17:12

(Photo by Fabrizio Di Nucci/NurPhoto via Getty Images)In Italia il caso delle Rsa (residenze sanitarie per anziani) in Lombardia è noto: secondo un rapporto dell’Istituto superiore di sanità nella regione sono morti migliaia di pazienti in oltre 200 istituti di cura per patologie riconducibili al coronavirus, ma nella più completa indifferenza, senza ricevere cure adatte e senza la somministrazione di un tampone che ne accertasse l’effettiva positività al Covid-19. Quanto è successo è oggetto di un’inchiesta della magistratura che accerterà in che modo abbiano influito le decisioni della giunta regionale lombarda su un bilancio così drammatico.

La situazione nei centri d’assistenza per anziani rappresenta un problema che si riverbera anche in altri stati dell’Unione europea tanto che il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale di sanità (Oms), Hans Kluge, in conferenza stampa, ha sottolineato che “secondo le stime che arrivano dai paesi europei, la metà delle persone che sono morte di Covid-19 era residente in case di cura. Si tratta di una tragedia inimmaginabile”. E ha poi aggiunto: “C’è un urgente e immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire”.

Press conference on #COVID-19 in the WHO European Region https://t.co/DAx74gv4Bx — WHO/Europe (@WHO_Europe) April 23, 2020

L’analisi di Kluge – che ha definito gli addetti sanitari delle Rsa “i veri eroi di questa pandemia” – riflette i dati raccolti in uno studio condotto dall’International Long-Term Care Policy Network, un gruppo di ricerca afferente alla London School of Economics. Secondo i ricercatori, in stati come Italia, Francia, Spagna, Belgio e Irlanda, il 42% due decessi legati al coronavirus è avvenuto in una casa di riposo: con picchi del 53%, in Italia, e del 57% in Spagna. Un dato che potrebbe essere ampiamente sottostimato perché non tutte le morti sono state registrate nelle statistiche ufficiali.

The post Secono l’Oms metà dei morti di coronavirus in Europa sono nelle Rsa appeared first on Wired.

Fonte: Wired