Polaroid Now, una fotocamera istantanea hi-tech ma dal gusto rétro

23 April 2020 – 11:05

Si potrebbe dire che la Polaroid è sempre la Polaroid, ma la questione è tutt’altro che semplice. Il famoso marchio di fotografia istantanea che ha rivoluzionato il mondo degli scatti riuscendo a diventare addirittura una sorta di icona negli anni ’70 ha avuto una storia, recente, piuttosto travagliata.

Se tutto nasce dalla geniale intuizione del suo inventore Edwin Herbert Land addirittura con un brevetto che risale al 1929, la sua partenza è in salita. L’azienda è stata infatti fondata nel 1937 e la prima fotocamera con il marchio Polaroid è messa in commercio in alcuni negozi di Boston, poco prima del Natale 1948. Ma l’ascesa del brand arriva solo dagli anni ’60, in modo particolare con il lancio dell’economica e rivoluzionaria Model 20 Swinger.

I modelli boom arrivano poco dopo e assomigliano alle icone che ben conosciamo: Polaroid SX70 e Land Camera 1000. Il declino invece arriva con l’avvicinarsi del nuovo millennio, prima esce di scena il papà della Polaroid, poi inevitabilmente il marchio fallisce. Ma le leggende non muoiono mai e dopo un intricato giro di walzer delle licenze con il brand usato in vari contesti tecnologici, il famoso marchio torna al suo nome originale: da Polaroid Originals si passa a solo e semplicemente Polaroid.

Questo traguardo è stato celebrato con il lancio di una nuova fotocamera, la Now, che si caratterizza come sempre per la sua filosofia “punta e scatta”, dunque a prova di bambini. Quello che si apprezza di questa macchina è sicuramente il design che assomiglia molto all’immagine tradizionale che abbiamo in mente ma che guadagna in dinamismo. Le linee più arrotondate gli donano maggiore freschezza e contemporaneità, ma senza rinunciare al solito buon grip.

Inoltre per celebrare il ritorno alle origini la nuova fotocamera ha voluto recuperare il simbolico “arcobaleno” delle macchine producendo una edizione limitata della Now in 5 colori: rosso, arancione, giallo, verde e blu, oltre ai tradizionali bianco e nero. Le novità però non sono solo estetiche, ci sono alcune peculiarità anche dal punto di vista funzionale.

A differenza dei modelli precedenti Polaroid OneStep 2 e OneStep+, questa fotocamera istantanea è dotata di un obiettivo che passa automaticamente dal formato panorama a quello del ritratto, adattandosi alle necessità di scatto in tempo reale. Un’altra caratteristica distintiva è il flash che tenendo conto delle condizioni di luce, modula la potenza per ottenere sempre migliore il risultato di schiarimento.

Operativamente rimane sempre la tradizionale Polaroid, dunque davvero facile da usare. Anche il caricamento della cartuccia è molto semplice e veloce e si possono usare le nuove pellicole i-Type Color Wave, caratterizzate da una serie di sfumature che vanno dai blu lunari ai toni caldi dell’arancione e del rosso. Inoltre è disponibile anche l’inedita serie di pellicole i-Type Black Frame, che si distingue perché la cornice invece di essere bianca come vuole la tradizione, diventa nera.

L’autofocus è risultato molto preciso e particolarmente creativa è la possibilità di usare la doppia esposizione che permette di unire due inquadrature diverse in una sola immagine. Bene anche la funzione per l’autoscatto. Ultimo elemento distintivo della Polaroid Now riguarda la batteria a lunga durata che offre un’autonomia di circa 120 scatti, quindi l’equivalente di 15 confezioni di pellicole.

Il giudizio finale è quindi positivo, la sensazione di ritornare al passato ha quel gusto retro-vintage che non disturba ma ci sarebbe piaciuto che anche su questo modello venisse mantenuta a possibilità di controllo via bluetooth come sulla OneStep+ per unire idealmente il mondo analogico con quello digitale. L’assenza dell’applicazione e le sinergie con lo smartphone avrebbero dato maggiore lustro alla Polaroid Now. Il prezzo è di 129,99 euro. Il costo delle pellicole con 8 pose, parte invece da 15,99 euro.

Voto: 8Wired: autofocus preciso, doppia esposizioneTired: assenza di connettività con lo smartphone

Fonte: Wired