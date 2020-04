Lo spettacolo della volta celeste sopra le praterie cinesi di Bayanbulak

23 Aprile 2020 – 15:03

Ampie praterie lussureggianti prive di qualsiasi inquinamento luminoso: è questa la geografia della riserva naturale di Bayanbulak, nel Nord-Ovest della Cina, dove è possibile godere lo spettacolo luminoso del cielo senza alcuna interferenza.

Gli scatti raccolti nella nostra gallery, catturati nelle scorse notti con la Luna quasi totalmente assente nella volta celeste, immortalano stelle e costellazioni con dettagli difficilmente percepibili a occhio nudo. Uno spettacolo della natura per sognare a occhi aperti dalle nostre case.

