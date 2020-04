Il nuovo drone Dji costerà intorno agli 800 euro

23 Aprile 2020 – 15:03

(Foto: DroneDj)Sembrano ormai maturi i tempi per il debutto del nuovo drone Dji Mavic Air 2 che è da diverso tempo al centro dei rumors e che sembra ormai pronto per uscire allo scoperto. Si conosce ormai tutto sull’ossatura della scheda tecnica dopo l’apparizione nei database dell’organo Fcc americano e finalmente appare anche una foto in cui si può osservare meglio il design del piccolo velivolo.

Merito del portale DroneDj che ha pubblicato inavvertitamente (o forse no?) una delle immagini promozionali che andranno ad accompagnare il lancio commerciale del nuovo Mavic Air 2. Non solo, viene infatti anche menzionato il costo che sarà di 799 dollari proprio come il primo modello al lancio. Da noi il cartellino diceva invece 849 euro, dunque ci possiamo attendere la medesima valutazione.

Il nuovo drone presenterà alcune aperture per l’aerazione ricavate sulla scocca per dissipare il calore e funzionerà con il protocollo radio visto su Mavic 2, Ocusync 2.0, garantendo un ritorno di qualità video pari a 1080p full hd. Con dimensioni più compatte rispetto a Mavic Pro 1, dovrebbe montare una batteria in grado di offrire un’autonomia di volo di 34 minuti con una velocità massima di 68.4 km/h.

Monterà sensori su fronte e retro per evitare ostacoli, ma non ne avrà sui lati né sul lato superiore. Ci saranno le modalità di volo intelligenti come ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0, QuickShot e i rinnovati sistemi di assistenza al pilota.

La fotocamera integrata godrà di un sensore Sony IMX 586 da 1/2′ da 48 megapixel (come quello di Evo II) per poter reggere senza problemi la registrazione in 4k probabilmente a 60 fps, ma non è ancora sicuro se potrà spingersi fino a 8k 25 fps (le potenzialità ci sono), con stabilizzazione meccanica tramite gimbal su tre assi.

L’annuncio di Dji Mavic Air 2 è atteso a brevissimo, il 28 aprile prossimo alle ore 3,30 della notte italiana sul sito del produttore.

