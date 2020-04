Il Consiglio Ue è l’ultima chiamata per una risposta europea al coronavirus

23 April 2020 – 11:30

Stoccolma, 2 aprile 2020 (foto: Jonathan Nackstrand/Afp via Getty Images)L’Europa ha già fatto molto: oggi, 23 aprile, può fare davvero la differenza. E speriamo che il copione non sia già visto: alla vigilia di un Consiglio europeo sembra spuntare il coniglio dal cilindro, cioè la proposta che può mettere d’accordo Nord e Sud del continente, i mediterranei e i nordici, ma nel segreto delle stanze (in questo caso virtuali, dato che il summit sarà in videoconferenza) i capi di stato e di governo tornano puntualmente a suonarsele, allontanando ciò che due ore prima pareva più che ragionevole. In questo caso, la cosa ragionevole – e inedita, nella sua sintesi politica – è il piano spagnolo svelato ieri da El País: il recovery fund, un maxi-fondo da 1500 miliardi di euro garantito dal bilancio Ue che emetterebbe titoli perpetui per un periodo prestabilito, per cui gli stati membri dovrebbero sborsare solo un interesse prefissato. Nel pieno della più grande crisi dal dopoguerra, bocciare anche questo conejo iberico – nel frattempo fatto proprio anche dalla Francia e dall’Italia – significherebbe rifiutare l’ultimo giro di giostra per evitare che l’unione monetaria, doganale e commerciale venga travolta dal collasso di alcuni suoi pezzi troppo grandi per poter fallire. Portandosi nel buco nero del coronavirus quello che è già stato costruito.

La proposta è una brillante via di mezzo fra l’intransigenza dell’Italia che non vuole il Mes, di cui è pur sempre terza azionista, ma pretende gli Eurobond, il realismo della Francia e la muraglia tedesco-scandinava (che di mutualizzare il debito tout court non ne vuole sentire parlare, neanche di fronte a 110mila morti da Covid-19 in Europa). Il fondo per la ripresa, dicevamo, sarebbe agganciato a un bilancio della Commissione e irrobustito da un aumento delle quote versate dai paesi. Questo recovery fund, dall’attivazione rapida, dovrebbe essere in grado di finanziarsi con un debito irredimibile: per il quale si sa cioè, fin da subito, che il capitale investito non potrà essere recuperato mai più e sul quale si pagherebbero i giusti interessi, finanziati da tasse sacrosante come quelle sulle emissioni di CO2 o dazi di frontiera per merci e servizi più inquinanti. Il tutto in un quadro in cui si smetta di tassare diversamente le società e travestirsi da paradisi fiscali a un’ora di volo dalle principali cancellerie del Vecchio continente. Mica male: allora è vero che le idee migliori vengono quando la pressione è alle stelle.

La differenza rispetto ad altre soluzioni è che ai paesi più colpiti dall’epidemia, valutati in base a precisi parametri, quei soldi raccolti sui mercati sarebbero girati non come prestiti in stile Mes, ma come trasferimenti secchi. Non contribuirebbero insomma ad appesantire il debito di economie già problematiche prima del glaciale lockdown e ora entrate in una recessione da psicanalisi. D’altra parte non costerebbero nulla alle varie Olanda, Finlandia e Germania: ognuno continuerebbe a gestirsi il suo debito e la Bce a comprare titoli di stato col suo quantitative easing ribattezzato Pepp. Insomma, c’è chi sta messo molto peggio, in giro per il mondo piagato dal virus.

Può essere la mossa a cui nessuno aveva pensato. Intendiamoci, non è – come molti avvoltoi hanno provato a far passare – che l’Europa finora sia stata a guardare: la Commissione e in generale i frugali del Nord in fondo in questi due mesi hanno ceduto sui pilastri fondamentali della fiscalità comune, dal famigerato 3% del rapporto deficit/pil – che schizzerà forse all’8% – agli aiuti di stato che ci consentiranno di salvare il salvabile. E ha messo in campo un primo pacchetto di oltre 500 miliardi di euro, senza contare ovviamente il lavoro della Bce e la stabilità dell’euro, per non far precpitare l’Italia in una situazione fra la venezuelana e l’argentina. Ma l’offerta spagnola è un passo avanti fondamentale, la proposta giusta al momento giusto, lo scacco matto: significa offrire un’alternativa percorribile che va bene per tutti: per i giuristi di Berlino (perché non obbliga a rivedere le regole del debito comunitario), per i falchi olandesi (perché quel debito non graverà sulle spalle dei contribuenti del Nord) e persino per i sovranisti (che non indebitandosi, perdono la prima freccia nella faretra delle loro lamentele propagandistiche). Madrid ha trovato il modo di chiamare il bluff di tutti: se il Consiglio Ue dirà di no alla sua mossa, non solo le istituzioni del Vecchio continente avranno perso l’occasione di una vita, ma di fatto consegneranno ai nemici dell’Europa unita un alibi perfetto con cui vincere.

Come spiega oggi Enrico Letta su Repubblica, “le cifre del crollo economico sono tali che non è più sufficiente tentare di mettere in equilibrio il principio sanitario e quello economico, perché una caduta di questo tipo trascina con sé tutti i servizi essenziali, sanità compresa”. Per questo “dobbiamo stare dentro un sistema di risposte europee. Chi non vuole le regole europee, vuole la patrimoniale, perché è evidente che l’unica alternativa a quel tipo di interventi è una durissima tassa sui risparmi degli italiani”.

Quel sistema di risposte europee al momento c’è, ed è forte. Molti lo hanno capito: i partiti sovranisti stanno scendendo un po’ ovunque, perché nell’emergenza si coglie subito chi bluffa e chi ci mette la faccia, come si dice. L’Ue garantisce i nostri risparmi, e pompa fondi con diversi strumenti, certo. Ma oggi si gioca una partita più grande: davanti all’abisso della pandemia e della crisi, un continente intero deve uscire dal perimetro degli strumenti conosciuti e porre la pietra miliare di una nuova Europa. Si tratta di creatività, certo, ma in fondo basterebbe imparare dal passato: l’Unione che abbiamo conosciuto fino a oggi nacque dall’urgenza di ricostruire il Vecchio continente dopo la Seconda guerra mondiale. Non resta che dimostrare di essere all’altezza del suo dna.

The post Il Consiglio Ue è l’ultima chiamata per una risposta europea al coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired