Giornata mondiale del libro, 5 serie tv per gli amanti della lettura

23 April 2020 – 11:36

Il 23 aprile sembra essere una data particolarmente simbolica dal punto di vista letterario: in questo giorno infatti si celebrano gli anniversari della morte di grandissimi autori come Miguel de Cervantes, William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega; ma sempre oggi sono nati anche altri scrittori importanti come Vladimir Nabokov, Renata Viganò o P. L. Travers (l’autrice di Mary Poppins). Non è un caso dunque che dal 1996 l’Unesco abbia voluto istituire proprio in questa data la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, un’occasione per celebrare la lettura in ogni suo forma. E noi la celebriamo con alcuni consigli: se in questo periodo non avete voglia di leggere o volete fare una pausa dalle vostre maratone di lettura, ecco alcune serie tv che molto hanno a che fare col mondo dei libri.

1. Younger



Le case editrici sono ritenute – non del tutto a torto – luoghi vetusti e farraginosi, forse per questo non sono spesso oggetto di serie tv e altri adattamenti scenici. Ci sono però delle eccezioni, come per esempio Younger: la serie basata sul romanzo di Pamela Redmond Satran e creata da Darren Star (Melrose Place, Sex and the city) racconta di Liza Miller (Sutton Foster), una 40enne recentemente divorziata che per rifarsi una vita, complice un aspetto molto giovanile, decide di fingersi una 25enne e cominciare una nuova carriera come stagista in una prestigiosa casa editrice, la fittizia Empirical Press. Nonostante qualche meccanismo editoriale (soprattutto la velocità con cui i libri vengono lavorati e pubblicati) sia in qualche modo esagerato, è interessante vedere come la serie riprenda parecchi elementi del sistema librario condendoli ovviamente di un po’ di pepe: ci sono lo scrittore star, la scrittrice newyorchese che parla di amore e scarpe, il buffo autore di saghe fantasy bestseller e così via. Addirittura uno dei libri di cui si parla in alcuni episodi, Marriage Vacation, è stato pubblicato anche nella realtà da Simon & Schuster: un vero e proprio caso in cui la realtà imita l’arte e non viceversa.

2. The Librarian



La rivincita dei bibliotecari: così si potrebbe sintetizzare il franchise The Librarian, che mostra dei professionisti delle biblioteche ben diversi dallo stereotipo narrativo di amanti dei libri noiosi e un po’ sfigati. Tutt’altro: il Bibliotecario, e poi i Bibliotecari, protagonisti di tre film tv e poi di una serie in due stagioni sono in realtà dei custodi delle arti magiche che hanno il compito di proteggere e archiviare stupefacenti manufatti sparsi in tutto il mondo prima che cadano nelle mani sbagliate. La fittizia Metropolitan Public Library diventa così la meravigliosa sede di un’organizzazione segreta che protegge il mondo dalle minacce più disparate, si tratti di draghi, ufo, zombie, fantasmi e quant’altro. Sebbene ogni tanto gli effetti speciali non siano all’altezza delle sfide paranormali che devono rappresentare, The Librarian è una saga avvincente e spesso molto ironica che gioca in modo metaletterario e consapevole sui tanti cliché del genere fantasy. In più si ritrovano volti qui molto cari al piccolo e grande schermo, come Noah Wyle (il dottor Carter di Er) o Rebecca Romjin (la Mystica dei primi film degli X-Men).

3. Jane The Virgin



Cosa c’entrano i libri con un pur spassoso teen drama su una ragazza vergine che si ritrova all’improvviso incita a causa di un assurdo incidente ginecologico? Molto, a dire il vero, perché Jane the Virgin è una serie che soddisferà i lettori più appassionati, non solo per le sue trovate di sceneggiatura, spesso una parodia delle svolte eclatanti delle telenovelas sudamericane, ma proprio anche per la passione letteraria della sua protagonista. Jane Villanueva è un’aspirante scrittrice di romanzi d’amore, che si trova lei stessa al centro di un torrido triangolo amoroso dai risvolti eclatanti. Da Jane Austen a Maria Semple, Jane è una miniera continua di citazioni letterarie, soprattutto di autrici donne, ma il suo mito assoluto e spesso ribadito è Isabel Allende, alla quale viene introdotta grazie ai suoi librai di riferimento Enrique e Alejandro. La passione/ossessione per la scrittrice cilena raggiungerà l’apice nel cameo dell’autrice stessa, che incontra Jane dopo che la ragazza ha realizzato finalmente il sogno di pubblicare il suo primo libro.

4. Penny Dreadful



Ora che negli Stati Uniti sta per debuttare lo spin-off City of Angels, è forse venuto il momento di recuperare una delle serie fra le più sottovalutate degli ultimi anni, Penny Dreadful. Andata in onda per tre stagioni dal 2014 al 2016, questa produzione Showtime con protagonista Eva Green è un horror fantasy che in modo sincretico fonde diverse suggestioni letterarie, tutte però appartenenti al gotico in tutte le sue sfumature: da Frankenstein a Dracula, da Dorian Gray a Dotto Jekyll e Mister Hyde, passando per oscure divinità, mummie e indiani d’America. Fra misteri, sensualità e qualche brivido, i lettori appassionati del genere si divertiranno a rintracciare le citazioni letterarie più o meno sottili. Green interpreta Vanessa Ives, un’enigmatica medium che si trova a combattere le forze del male ma anche ad essere corteggiata da esse, che la vogliano trasformare nella portatrice dell’apocalisse. Nel cast anche Timothy Dalton, Josh Hartnett e Patti LuPone.

5. Alias Grace



Margaret Atwood è una delle scrittrici più celebri degli ultimi 50 anni, e lo è divenuta ancora di più dopo che uno dei suoi libri più potenti (ma per esempio in Italia misconosciuti), Il racconto dell’ancella, è stato adattato in una serie acclamata come The Handmaid’s Tale. L’occasione è stata ghiotta un po’ in tutto il mondo per riscoprire e finalmente celebrare come si deve la carriera di un’autrice profonda e lucidissima, capace di descrivere la condizione femminile e le storture del mondo come pochi altri. Un’altra occasione per gli amanti dei libri trasposti sullo schermo è Alias Grace, miniserie canadese diffusa su Netflix che vede come protagonista Sarah Gadon nei panni di Grace Marks. La donna, realmente vissuta nell’Ottocento, era un’immigrata irlandese giunta in Canada nel 1940, dove vive in condizioni di estrema povertà prima di finire a servizio di una ricca famiglia di Richmond: quando i suoi datori di lavoro verranno trovati uccisi lei sarà accusata e imprigionata, in un processo controverso che, almeno secondo la penna di Atwood, mostra tutti i pregiudizi nei confronti delle donne, degli stranieri e in generale degli svantaggiati. La serie è ricco di flashback, ambiguità e momenti di intensa drammaticità, che la rendono una specie di grande romanzo visivo.

