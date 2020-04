Fortnite arriva a sorpresa su Google Play per Android (con polemiche)

23 Aprile 2020 – 6:23

(Foto: Epic Games)Dopo un anno e mezzo dal debutto, Fortnite sbarca finalmente su Google Play ossia lo store ufficiale di contenuti per il sistema operativo Android. Il gioco fenomeno del 2019 (e anche del 2020) si può così ora scaricare gratuitamente direttamente dal negozio di applicazioni di Mountain View, senza obbligare gli utenti a passare dal sito dello sviluppatore, Epic Games.

E proprio Epic Games ha comunicato la decisione con una nota, confermando di aver ripensato alla strategia di diffusione del file per installare e fruire il titolo: “[…] abbiamo deciso di tornare sui nostri passi. Google mette in posizione di svantaggio il software non presente sul proprio store”. Vengono citati meccanismi che fanno apparire sugli schermi degli utenti dei messaggi con pop-up fastidiosi e continui che possono inficiare la normale esperienza. “Per via di questa serie di problematiche, abbiamo deciso di lanciare Fortnite su Android attraverso il Google Play Store”, prosegue la nota.

Fortnite is now available on the Google Play Store. Check it out now! pic.twitter.com/EOA3jpMIu8 — Fortnite (@FortniteGame) April 21, 2020

La motivazione dietro alla discussa decisione di non passare da Google Play, come vi avevamo raccontato, era meramente economica. Epic Games non aveva infatti intenzione di accettare la percentuale sui guadagni che spettava a Google, ovvero il 30%, decidendo la via un po’ anarchica.

Nel messaggio degli sviluppatori c’è infatti un riferimento concreto alla questione: “Speriamo che Google riveda le proprie politiche nel prossimo futuro, così che tutti gli sviluppatori possano liberamente ricevere i guadagni su Android e sul Play Store”. Insomma, un’apertura che però lascia parecchio spazio alle polemiche che risultano tutt’altro che risolte.

Nel frattempo, Fortnite continua a macinare utenti e novità e – seppur avendo posticipato l’uscita del terzo capitolo – sta allestendo l’evento speciale dedicato a Travis Scott che presenterà all’interno del gioco il nuovo singolo e si esibirà in concerti. Tra i contenuti a corredo si può citare la skin ufficiale, quella di stile alternativo, l’emote Head Banger, lo strumento da raccolta Diamond Jack e un altro costume chiamato Astro Jack.

