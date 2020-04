Due parole a chi si indigna per la scarcerazione dei boss mafiosi contro l’epidemia

23 April 2020 – 12:00

C’è grande sdegno bipartisan, in queste ore, per quanto sta succedendo in alcuni istituti penitenziari italiani. Due detenuti condannati per reati di mafia sono stati scarcerati in risposta all’emergenza Covid-19, e la stessa sorte potrebbe toccare ad altri nei prossimi giorni. Il pensiero – invero poco originale – condiviso dall’intellighenzia dei social è che alla pandemia sanitaria rischi di accompagnarsi una pandemia mafiosa, e che i provvedimenti adottati fossero l’ultima cosa di cui avevamo bisogno in un momento già critico per il paese. A salire sulle barricate, tra gli altri, è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che da qualche giorno posta a raffica contenuti sull’argomento, puntando il dito contro il governo.

Fin dall’inizio della circolazione del Sars-Cov-2 è stato evidente come gli istituti penitenziari italiani rischiassero di trasformarsi in veri e propri focolai del virus: sono stati sospesi i permessi all’esterno per i detenuti, così come le visite dei parenti all’interno, ma questo non ha permesso di bloccare i contagi nelle celle. I numeri ufficiali parlano di due vittime e 133 contagiati, a cui si sommano oltre 200 malati tra gli agenti di polizia penitenziaria. Ma i racconti dalle carceri descrivono una situazione molto più drammatica: non vengono fatti i tamponi, molte persone con sintomi non sono curate, mancano dispositivi di protezione e, soprattutto, non esiste distanza di sicurezza tra le persone. Oggi più che mai, si sta facendo sentire quel sovraffollamento delle carceri italiane su cui a lungo si è voluto chiudere gli occhi: i dati a disposizione ci dicono al 29 febbraio 2020 in Italia i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.931 posti.

È evidente che c’è il rischio di una bomba sanitaria. Ed è altrettanto evidente che le persone più a rischio, come nel mondo esterno, siano i più anziani. Da qui nasce il senso della circolare di fine marzo con cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha suggerito ai direttori delle carceri la scarcerazione di quei detenuti affetti da patologie che rientrano fra quelle indicate dai sanitari (o, più in generale, per i detenuti over 70). Ed è da qui che nasce la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano di scarcerare Francesco Bonura, influente boss mafioso palermitano, tra gli uomini di fiducia di Bernardo Provenzano e condannato a 23 anni in regime di 41-bis. Bonura ha 78 anni, ha problemi cardiorespiratori, viene da un cancro al colon, ha seguito cicli di chemioterapia e di recente i suoi marker tumorali hanno registrato un’impennata. E soprattutto, avrebbe estinto la pena a marzo 2021, o forse anche prima per i premi di buona condotta. Oggi è stato affidato ai domiciliari per tutelare le sue condizioni di salute, così come è stato fatto con il boss di ‘ndrangheta Vincenzino Iannazzo, 65 anni, causa “deficit immunitario da terapia cronica antirigetto per trapianto e per la presenza di altre patologie”.

Il governo, peraltro, non c’entra nulla con questi provvedimenti, per quanto Salvini e compagnia vogliano farlo credere. Il decreto Cura Italia ha in effetti tramutato la pena di qualche migliaio di detenuti in domiciliari per alleggerire la pressione sulle carceri, ma la questione non riguardava condizioni detentive come il 41-bis. Al contrario, come ha sottolineato anche lo stesso Tribunale di sorveglianza di Milano, i domiciliari “sono stati concessi con la normativa ordinaria applicabile a tutti i detenuti, anche condannati per i reati gravissimi, a tutela dei diritti costituzionali alla salute a all’umanità della pena”. Lo stato ha il dovere di tutelare i suoi cittadini, tutti. Ed è quello che ha fatto.

Il primo detenuto vittima di Covid-19 è stato, a inizio aprile, Vincenzo Sucato. Aveva 76 anni ed era stato condannato per associazione mafiosa. Bisogna interrogarsi se è questa la fine a cui si vogliono esporre consapevolmente i mafiosi, e perché. Per la società civile può essere più facile scegliere la prima strada, ma spesso uno stato deve essere chiamato a prendere decisioni impopolari, difficili da spiegare ma che salvaguardino la sua stessa natura democratica. Un paese che mette a rischio la vita di un suo cittadino, chiunque esso sia, può definirsi un paese civile?

The post Due parole a chi si indigna per la scarcerazione dei boss mafiosi contro l’epidemia appeared first on Wired.

Fonte: Wired