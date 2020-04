C’è il trailer della docuserie Disney Gallery, dedicata a The Mandalorian

23 April 2020 – 17:38

È stato pubblicato in queste ore il trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian, nuova produzione originale Disney+ creata da Jon Favreau, a sua volta showrunner della prima serie live-action ambientata nell’universo narrativo di Star Wars. La docuserie in otto episodi svela i retroscena della produzione in tutti i suoi aspetti: ogni capitolo, infatti, esplora un diverso ambito dell’ambiziosa e acclamata serie, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde che mostrano il processo creativo con cui si è arrivati a concepire scenografie, costumi, colonne sonore, ambientazioni e molto altro.

Come si vede nella clip di anticipazione, Favreau dialoga con il cast e la troupe per condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie, divenuta in poco tempo un fenomeno mediatico in tutto il mondo, complice soprattutto la presenza di una figura iconica come Baby Yoda: nel documentario si vede proprio il pupazzo animato mentre “interagisce” con gli attori sul set, primo fra tutti il personaggio interpretato dal regista Werner Herzog. Negli episodi interverranno anche altri attori del cast come Pedro Pascal, Carl Weathers e Gina Carano, ma anche gli altri registi Bryce Dallas Howard, Take Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa.

Il debutto di Disney Gallery dedicato a The Mandalorian è fissato per il 4 maggio, con i successivi nei venerdì a seguire. Si tratta di una data particolarmente importante, perché è appunto lo Star Wars Day. Il primo episodio, tra le altre cose, sarà diffuso a un paio di giorni dall’epilogo della stagione uno, mentre si attende per ottobre la seconda e una terza è già in progetto. Sempre il 4 maggio i fan di Guerre stellari potranno assistere all’ultimo episodio in assoluto di Star Wars: The Clone Wars, la tanto apprezzata serie animata sempre disponibile in esclusiva sulla piattaforma.

The post C’è il trailer della docuserie Disney Gallery, dedicata a The Mandalorian appeared first on Wired.

Fonte: Wired