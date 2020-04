Apple non si è dimenticata iPhone Se Plus, è solo in ritardo

23 Aprile 2020

(Foto: Apple)Apple ha presentato a sorpresa iPhone Se 2020 quando sembrava possibile un rinvio dovuto all’emergenza sanitaria. Le voci della vigilia si riferivano in realtà a una coppia di smartphone economici dato che oltre alla rinnovata versione standard si sarebbe dovuta vedere anche una variante large, con il nome di iPhone Se Plus e basata sulla scocca di iPhone 8 Plus. Che fine ha fatto?

Non si è trattato di una voce inaffidabile né di un dietrofront di Apple. Come suggerisce il sempre ben informato analista Ming-Chi Kuo, iPhone Se Plus uscirà per davvero, ma si farà attendere. Quanto? Più di un anno, perché se in un primo momento era segnato sul calendario nella prima parte del prossimo anno, ora sembra slittato alla seconda, con un possibile lancio nell’autunno 2021.

Questo vorrebbe dire che iPhone Se Plus potrebbe fare capolino assieme alla futura generazione degli iPhone standard, quella che oggi potremmo indicare come iPhone 13 ma che potrebbe verosimilmente avere un altro nome.

Come sarà iPhone Se Plus? Lo schermo dovrebbe salire a un valore di diagonale pari a 5,5 o addirittura 6,1 pollici con un design più curato e simile a quello di iPhone 11 con cornici limate al minimo. Il sensore per l’impronta digitale TouchId andrebbe a spostarsi sul lato, integrato nel pulsante on/off. Ci sarebbe dunque un notch, ma di piccole dimensioni (come iPhone 12) con dentro soltanto fotocamera frontale, microfono e altoparlante ricevitore.

Rimane da capire quale sarà il costo del dispositivo. Considerando che iPhone Se 2020 si può trovare in Italia a un prezzo di partenza di 499 euro, è più che probabile che la versione più abbondante partirà da almeno 100 euro in più, con la possibilità di assestarsi su un valore di almeno 649 euro di base, con la stessa differenza che si può notare tra le versioni standard e plus degli iPhone tradizionali.

Non resta dunque che attendere un anno abbondante, di sicuro Apple avrà il tempo per verificare se il progetto vale la pena, monitorando l’andamento delle vendite di iPhone Se 2020.

