Apple, l’aggiornamento di iOS per il contact tracing arriverà il 28 aprile

23 Aprile 2020 – 19:07

Il framework di tracciamento dei contatti sarà distribuito come aggiornamento del sistema operativo per iPhone e come update ai servizi di Google Play su Android. Ma non è detto che l’app Immuni partirà subito

