Vivaldi 3.0, il browser alternativo che ci tiene alla privacy

22 April 2020 – 11:51

(Foto: Vivaldi Technologies)C’è grande interesse attorno alla nuova versione di Vivaldi, il browser universale alternativo ai soliti nomi che può ora essere sfruttato stabilmente su Android oltre che su Windows, Mac e Linux. I punit di forza sono un’interfaccia pulita e minimalista, massima attenzione alla privacy in navigazione e lotta a video e animazioni fastidiose.

Vivaldi 3.0 è stato presentato dallo sviluppatore norvegese Vivaldi Technologies, uscendo ufficialmente dalla beta che aveva interessato anche l’os mobile di Google dallo scorso settembre. La parte fondamentale del lavoro attorno al browser è stata quella relativa alla privacy degli utenti. E così, lotta serrata ai trackers ossia agli strumenti che tracciano le attività durante la navigazione andando a catturare informazioni sensibili che è meglio proteggere con cautela.

Lo strumento è stato confezionato in collaborazione con DuckDuckGo e si può attivare seguendo il percorso Impostazioni > Privacy > Tracker o con un clic o tap sull’icona a forma di scudo a sinistra della barra degli indirizzi. Al contempo, viene integrato un blocco annunci evoluto per non essere tartassati da banner, pop-up e pop-under pubblicitari senza dover installare estensioni aggiuntive.

Oltre all’orologio nella barra di stato con timer e conto alla rovescia e diversi stili a scelta, l’interfaccia è personalizzabile a piacere. Si parte dalla versione standard molto minimalista e semplice esi può infatti scorrere in una vasta scelta di temi, quadranti con opzioni rapide, funzioni di ingrandimento, salvataggio schermata, blocco note e via dicendo.

(Foto: Vivaldi Technologies)La versione mobile per Android scaricabile da Google Play offre il blocco tracker e annunci fastidiosi oltre che la sincronizzazione dei dati con la versione desktop, una gestione facilitata di schede e note e l’immancabile navigazione privata così come la modalità scura.

Insomma, una scelta alternativa molto interessante sia per computer sia per smartphone Android, per chi cercasse una privacy più attenta e un rispetto più profondo dei dati che eventualmente possono essere recuperati dai tracker. A proposito di sicurezza, in questi tempi di videochiamate di gruppo tra amici e colleghi, ecco cinque app private e riservate.



Fonte: Wired