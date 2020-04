Venom 2, c’è il primo teaser (ma l’uscita è rinviata)

22 April 2020 – 11:35

Un brevissimo teaser di qualche decina di secondi ma ricco di informazioni importanti: è l’ultimo aggiornamento per quanto riguarda il seguito di Venom, la pellicola prodotta dalla Sony che racconta l’evoluzione di uno dei villain più famosi nei fumetti di Spider-Man. Interpretato da Tom Hardy, il simbionte alieno è stato protagonista di un film del 2018 che ha stupito tutti per gli straordinari risultati al botteghino, portandosi a casa oltre 850 milioni di dollari in tutto il mondo. Ovvio dunque che ci si sia messi a lavorare subito al sequel, peraltro già accennato in una scena post-credit. Arrivano ora alcune importanti conferme, a partire da titolo e data di uscita.

Il nuovo capitolo della saga s’intitolerà infatti Venom: Let There Be Carnage. Il riferimento ovviamente è a Carnage, altro popolare simbionte che incrocia la strada dell’Uomo ragno nei fumetti. In questo caso, e come appunto previsto dalla scena post-credit, il personaggio sarà interpretato da Woody Harrelson, che darà al volto a Cletus Kasady, un serial killer la cui natura spietata viene amplificata quando entra in contatto con un parassita alieno che altri non è se non l’arcinemesi dello stesso Venom. Toccherà quindi a Eddie Brock/Tom Hardy arginare la furia omicida del nuovo nemico. Poco altro si sa sulla trama, però abbiamo avuto un aggiornamento sulla data di uscita nelle sale: complici le chiusure imposte dal coronavirus, questo titolo debutterà non più il prossimo 2 ottobre, come previsto, ma il 25 giugno 2021.

Lo slittamento della data era praticamente inevitabile dato che tutto il calendario delle uscite di questi mesi è stato stravolto a causa della pandemia, e questo vale in particolare per i cinecomics, la cui programmazione pluriennale è una delle loro caratteristiche salienti. In precedenza anche Morbius, un altro film riguardante i nemici di Spider-Man e interpretato da Jared Leto, è stato spostato da luglio 2020 a marzo 2021. In queste settimane poi sono stati posticipati diversi altri film Marvel e Dc Comics, fra cui Black Widow e The Batman, mentre rimane fissata – ma forse ancora per poco – l’uscita di Wonder Woman 1984 per il prossimo agosto.

