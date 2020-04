Il trailer di White Lines, l’attesa serie del creatore de La casa di carta

22 April 2020 – 17:59

“Quando scopri la verità, tutto ciò che rimane è il gelo”. Così almeno si sente dire nel trailer di White Lines, la nuova serie Netflix prodotta da Álex Pina, il creatore del successo globale La casa di carta. La storia, della quale si è iniziato a parlare nell’estate del 2019, è ambientata a Ibiza, dove torna una giovane donna inglese per indagare sulla morte del fratello, il cui cadavere viene ripescato in mare 20 anni dopo la scomparsa. Arrivato nelle Baleari da Manchester, lui era divenuto un dj popolarissimo, l’anima delle feste più estreme; però, in qualche modo era finito anche nei loschi traffici di stupefacenti dell’isola.

La protagonista, interpretata da Laura Haddock (The Inbetweeners, Guardiani della Galassia), si mette dunque sulle tracce del fratello dal passato festaiolo e burrascoso, rintracciando uno spacciatore maldestro, di cui manda all’aria i piani criminali pur di raggiungere la verità. Nel frattempo, incontra poliziotti conniventi e potenti boss disposti a tutto. Fra menzogne, ricordi confusi e insabbiamenti, i 10 episodi raccontano un’isola sfrenata e criminale, in cui si susseguono party sensuali, discoteche assordanti, inseguimenti rocamboleschi e lunghissime strisce… di cocaina.

Fondendo il tema del narcotraffico, divenuto popolare dopo Narcos, con le caratteristiche più tipiche della sua prima creatura, La casa di carta, ovvero piani machiavellici ma anche tanta ironia, Pina firma qui come showrunner un’avventura che sicuramente sfrutta anche i panorami invidiabili di Ibiza e dintorni. White Lines debutterà sulla piattaforma di streaming il 15 maggio.

The post Il trailer di White Lines, l’attesa serie del creatore de La casa di carta appeared first on Wired.

Fonte: Wired