Il prossimo iPad Air potrebbe avere il Touch Id sotto lo schermo

22 Aprile 2020 – 3:42

(Foto: Apple)Arrivano interessanti anticipazioni sulla futura generazione di iPad con il modello Air che potrebbe andare a ospitare la tecnologia TouchId incorporandola sotto al display touchscreen. Inoltre, dovrebbero assottigliarsi in modo netto i bordi per un design ancora più affilato e ottimizzato nell’ingombro.

Dovrebbero essere dunque maturi i tempi per la presentazione di un nuovo modello di iPad Air che seguirebbe la precedente versione ufficializzata a inizio anno scorso. Mantenendo la filosofia introdotta sin dal primo modello, si manterrebbe un profilo molto sottile, andando a lavorare di fino sui lati con una cornice ridotta all’osso.

Per quanto riguarda la parte hardware, la diagonale di schermo sarebbe da 11 pollici e nella porzione inferiore andrebbe a includere lo scanner in-screen così da sfruttare il TouchId che tanto è stato apprezzato con la nuova versione di iPhone Se 2020. Il pannello sarebbe peraltro di tipo mini-led. Il chip che muoverebbe il sistema sarebbe Apple A14x Bionic che potrebbe essere anche a bordo del futuro iPad Pro con modulo 5g così come dei nuovi iPhone 12 attesi in autunno.

Una differenzia sostanziale tra la futura generazione di iPad Air e iPad Pro sarebbe anche nel compartimento fotografico con il primo che si posizionerebbe qualche gradino sotto, non potendo contare peraltro sullo scanner LiDar, tra i punti di forza del tablet top di gamma.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen — 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020

Quanto è affidabile l’anticipazione? Il tipster è l’utente di Twitter chiamato L0veToDream e già aveva preso alcune indiscrezioni per esempio sui nuovi iPad Pro e MacBook Air così come sulla tastiera Magic Keyboard e sui ritardi di iPhone Se 2020 stesso, dunque si può dargli credito, seppur con la dovuta cautela.

C’è infine una voce che riguarda la tecnologia di TouchId sotto lo schermo abbinata a iPad Air come dispositivo pioniere per testarne il gradimento e funzionamento, con la possibilità poi di considerare di aggiungerla alle prossime generazioni di Apple Watch e, soprattutto, iPhone.

Il nuovo iPad Air dovrebbe vedersi in autunno assieme forse a un modello economico che andrebbe a sostituire quello svelato nel 2019, puntando sul vecchio ma affidabile chip Apple A12 peraltro a bordo dell’attuale Air così come iPhone Xr e Xs.

Fonte: Wired