Google dedica il doodle dell’Earth day alle api

22 April 2020 – 11:55

Earth Day 2020, Google dedica il Doodle alle api (screenshot da Google)Google ha deciso di celebrare la Giornata della Terra con un doodle che rende omaggio alle api. Creato nel 1970 dalle Nazioni Unite su iniziativa di un gruppo di studenti americani e festeggiato il 22 aprile l’Earth Day spegne quest’anno 50 candeline.

Google ha deciso di dedicare il doodle di oggi alle api e a un’azione compiuta da questo piccolo insetto che, in realtà, riveste un importantissimo ruolo nel ciclo della vita: l’impollinazione.

Realizzato in collaborazione con The Honeybee Conservancy, organizzazione in difesa delle api, il doodle permette all’utente di guidare, con il mouse o con il dito sullo schermo, l’ape nell’impollinazione dei fiori. E aggiunge poi tante curiosità sul ruolo che questi insetti rivestono nella natura.

Il fondatore e direttore esecutivo di The Honeybee Conservancy, Guillermo Fernandez, spiega: “Immaginate il potere impollinatore che migliaia di miliardi (sì, migliaia di miliardi) di api hanno sugli ecosistemi di tutto il mondo. Il doodle di oggi ci ricorda anche come le piccole azioni eseguite dagli individui di tutto il mondo si sommano a grandi risultati”.

“La sfida più divertente per questo Doodle è stata quella di generare un mondo infinito”, spiega il team di Google in un comunicato: “Il giocatore può continuare a impollinare all’infinito, quindi dovevamo creare un ambiente generato casualmente, ma comunque naturale. Dato che il gioco continua fino a quando l’utente lo desidera, potrebbe finire a vedere migliaia di fiori, alberi e cespugli. Ottimizzare il nostro codice per assicurarci di poter includere tutto questo contenuto è stato sicuramente impegnativo. Speriamo che le persone capiscano l’importanza delle api per la terra e per l’umanità”.

