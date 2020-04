Fase 2, è giusto ripartire con un piano nazionale?

22 April 2020 – 11:49

(Foto: Alberto Pizzoli/Afp via Getty Images)Il 4 maggio è ormai una data dirimente, non fosse che dal punto di vista psicologico. Una scadenza fondamentale per la tenuta degli italiani. Il lockdown che si avvia verso il traguardo dei due lunghissimi mesi ha alleggerito la pressione sulle strutture sanitarie, anche se siamo in ritardo sugli altri metodi di contenimento e monitoraggio dell’epidemia, dai test sierologici allo sviluppo della famigerata Immuni, l’app per il tracciamento degli infetti e l’isolamento dei loro contatti recenti. Molte imprese riapriranno, con le indicazioni che entro la settimana il governo dovrà fornire – proprio oggi, secondo quanto ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, si terrà l’incontro più importante – a seconda dei diversi settori. Mentre per i negozi ci sarà da aspettare almeno altre due settimane. Con l’allentamento delle misure dovrà per forza cadere anche gran parte dei vincoli alla mobilità dei cittadini: rimane infatti appeso il tema autocertificazione. Cosa mai potremmo o dovremmo autocertificare nel flusso di una progressiva riapertura e ripresa della circolazione? E dove potremo andare?

Il punto vero rimane infatti il confronto fra le regioni. Se 48 ore fa sembrava che la fase 2 potesse essere impostata su base territoriale, perché ci sono evidentemente regioni ancora in grande difficoltà sotto il punto di vista dei principali parametri epidemiologici e altre quasi fuori, ieri nella sua informativa al Senato Giuseppe Conte ha infine parlato di un “piano nazionale”. Decidendo dunque per misure omogenee per tutte le regioni. Con le dovute differenze, a quanto pare caldeggiate dal ministro della Salute Roberto Speranza. Vale a dire la possibilità di rendere quelle indicazioni più stringenti a seconda delle necessità, non si capisce se lasciando mano libera ad ordinanze regionali in senso restrittivo – un po’ come su alcuni punti è stato fatto finora – o con decisioni dell’esecutivo come all’epoca della Lombardia zona rossa. In ogni caso, dovrebbe rimanere per tutto maggio il divieto di circolazione interregionale se non per i soliti e noti motivi.

Lascia un po’ pensare che proprio il presidente della giunta regionale lombarda, Attilio Fontana, sia uno di quelli che più osteggiano un’eventuale diversificazione delle misure quando fino alla settimana scorsa replicava ordinanza su ordinanza alle decisioni di palazzo Chigi tanto da bloccare perfino le librerie. Pochi giorni dopo, tutto il contrario. Una riapertura regionalizzata “credo che sia una riapertura monca, zoppa, che non consentirebbe un equilibrato sviluppo alle Regioni che aprono” ha spiegato ieri a Radio24. La ragione è che “c’è una tale interconnessione tra le filiere produttive e tra le varie attività commerciali che c’è veramente il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi una apertura a spizzichi e bocconi e a macchia di leopardo”.

Alla fine, stando alle parole del presidente del Consiglio, sembra aver prevalso la lettura del presidente leghista contro le preoccupazioni dei governatori del Sud come Vincenzo De Luca, che ancora ieri sera è tornato a proporre il blocco della circolazione interregionale: “Sono d’accordo con Fontana sul riaprire in tutta Italia, ma non allo stesso modo. In alcune regioni non ci sono focolai di contagio, che in altre sono fortemente presenti. Bisogna limitare la mobilità, oggi limitata ai comuni, alle regioni di appartenenza” ha detto a Porta a Porta. Aggiungendo che la questione non riguarda ovviamente le merci e che “bisogna usare la ragione per capire le specificità dei territori”.

Si confrontano insomma da una parte enormi pressioni politiche e industriali, interessi locali, effettiva necessità di relazioni commerciali fra un territorio e l’altro, un calo monstre del Pil nel primo semestre dell’anno da 15%. Dall’altra i timori che un riavvio troppo intenso riaccenda la circolazione del virus anche in zone dove, tutto sommato, si è riusciti a tenerlo sotto controllo e dove la rete sanitaria non sarebbe all’altezza di situazioni simili a quella lombarda.

C’è di tutto in questa partita che appena due giorni fa lasciava dire al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che la ripartenza sarebbe stata possibile su base regionale. E il punto è probabilmente proprio questo: siamo, come si diceva, in terribile ritardo. La confusione di posizioni e letture da parte del governo, fugata ieri da Conte ma fino a poche ore prima ancora lampante, lascia pensare che non si fosse d’accordo neanche sull’approccio generale. Figuriamoci su tutte le altre misure con cui accompagnare gli italiani mentre, timidamente, torneranno a uscire di casa.

The post Fase 2, è giusto ripartire con un piano nazionale? appeared first on Wired.

Fonte: Wired