A lezione di mattoncini dai campioni mondiali di Lego

22 April 2020 – 14:36

(Foto: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)Se durante la quarantena avete riesumato scatole e scatole di mattoncini e siete alla ricerca di nuovi stimoli, date un’occhiata alla #LLCBuildingChallenge. Il parco a tema Legoland in California (USA) ha lanciato diverse sfide (tipo: costruire una sfera di Lego, un cane, una stella…) accompagnate da video gratis in cui campioni in materia mostrano come realizzare figure alla portata di tutti.

L’iniziativa, pensata per gli appassionati di costruzioni che in questo periodo non possono visitare il parco (ovviamente chiuso), è un perfetto passatempo per bambini ed ex bambini un po’ nerd. Attraverso i social della struttura vengono condivise ogni settimana sfide a tema Lego, mentre nella pagina del sito di Legoland dedicata alla challenge si trovano i video in cui Master Model Builders (praticamente dei professionisti dei mattoncini) spiegano come costruire figure fantasiose partendo da pezzi di gioco che probabilmente tutti hanno in casa. Non si tratta, cioè, di set tematici ad hoc, bensì di suggerimenti per creare un pirata, un cupcake o un bassotto usando fantasia e manualità.

Sul sito ci sono, poi, giochi e quiz legati al mondo di Lego (in inglese) e disegni da stampare e colorare perfetti per intrattenere i più piccoli costretti in casa dall’emergenza coronavirus.

