Time to Hunt e altri film alternativi al binge watching senza più ritegno

21 April 2020 – 15:10

Se soffermarvi a pensare che cosa ne sarebbe stato della vostra esistenza senza internet e i servizi di streaming vi provoca attacchi di panico, probabilmente avete trascorso quest’ultimo periodo a fare binge watching sfrenato. All’inizio avete riesumato l’hard disk del 2008 per recuperare film e serie che non siete mai riusciti a vedere, poi la pigrizia vi ha colto e vi siete affidati alle piattaforme on demand per riempire le giornate di isolamento guardando in stato catatonico decine di puntate partite in automatico. Probabilmente, siete arrivati o state arrivando al punto di essere un po’ provati dal binge-watching seriale, per cui perché non passare ai meno impegnativi (in termini di durata) film? Netflix, Amazon, Disney+, Rakuten Viki sono solo alcuni dei servizi di streaming che producono film originali e ospitano produzioni pensate apposta per la fruizione sugli schermi casalinghi. Da Berlino al Sundance, molti hanno addirittura ricevuto visibilità ai festival prestigiosi, e adesso sono ideali per farvi patire meno la chiusura temporanea dei cinema. Ecco che cosa guardare, ce n’è per tutti i gusti.

1. Time to Hunt



Al Festival di Berlino, dove è stato presentato, ha fatto furore. Questo heist movie era destinato alla distribuzione nelle sale, ma la chiusura dei cinema a causa della pandemia in molti Paesi del mondo ne ha decretato l’uscita direttamente su Netflix, dove debutta il 23 aprile. Incentrato su un gruppetto di giovani e inesperti rapinatori, segue le loro peripezie per sopravvivere in una realtà che, incredibilmente, anticipa scenari oggi più che mai possibili: un monumentale tracollo economico del Paese ha svalutato la moneta locale e il loro bottino non vale più nulla. Per questo decidono di imbarcarsi in una nuova impresa, l’inizio di un incubo che li costringerà a una fuga per la sopravvivenza esasperante, terrificante e tesissima, braccati come sono da un implacabile nemico. Nel cast c’è Choi Woo-shik, giovane attore dalla sfortuna sfacciata ai casting (o con un ottimo agente) visto in Parasite.

2. The Report



Produzione originale impegnata di Amazon Prime Video per cui serve una soglia dell’attenzione alta, l’intelletto sveglio e lo spirito predisposto alla presa di coscienza politica. Quando un membro dello staff di una senatrice del governo americano si ritrova a indagare sulle torture perpetrate dalla Cia nei confronti dei presunti terroristi, tutti – compreso il presidente degli Stati Uniti – cercano di impedire a Daniel Jones di rendere pubblici i dati raccolti denunciando gli abusi che l’intelligence ha perpetrato brutalmente in barba ai diritti umani più elementari. The Report è stato presentato al Sundance Film Festival prima e al Bfi London Film Festival poi, è diretto dallo Scott Z. Burns di The Bourne Ultimatum e di Contagion ed è prodotto da Steven Soderbergh. Il protagonista? È l’idolo delle pagine social di Amazon – che quasi ogni giorno posta su Instagram qualcosa su di lui con le scuse più esilaranti –: Adam Driver, che qui è odioso come al solito ma dalla bravura mostruosa (seppur non raggiunge le vette di Storia di un matrimonio e di quel confronto rabbioso e disperato con Scarlett Johansson che gli valeva l’Oscar).

3. Spectral



Fantascienza, orrore e azione frullati insieme, per questo film originale Netflix, ideale per chi ama il cinema di genere. Il contingente militare americano, spedito in Moldavia ad arginare una guerra civile, si scontra con una minaccia inaspettata: misteriose presenza spettrali che provocano la morte di chiunque li sfiori. Uno scienziato introverso e nerd specializzato nello sviluppo di nuove armi viene affiancato ai soldati più tosti per una missione volta a scoprire la natura di questi essere e a sopravvivere al loro tocco. Spectral è un buon action con un bel cast, tra cui spiccano James Badge Dale di The Pacific, Clayne Crawford e la britannica Emily Mortimer di Lethal Weapon (che qui sfoggia una spettacolare chioma lunga e riccioluta per dimostrare come appartenga a un’elite di soldati ribelli e trucidi). La vera sorpresa tuttavia è la svolta finale che spiega l’origine delle misteriose presenze e trasforma un film apparentemente militarista in una critica alle follie della guerra.

4. Love Cells



Rom-com declinata nel fantasy, ispirata a un webtoon e adattata in un film originale di Rakuten Viki. Le “love cell” del titolo sono le particelle che permettono agli umani di innamorarsi nel corso della vita. Se non vengono coltivate dal loro ospite – innamorandosi e avendo relazioni – muoiono e quest’ultimo è destinato a un’esistenza arida e infelice. Un giovane uomo è talmente sfortunato in amore da aver già portato le proprie quasi all’estinzione. L’ultima di queste si incarna in una ragazza (che può anche cambiare il proprio aspetto in gatto), Navi, che farà di tutto per rendere appetibile all’altro sesso il disilluso DaeChoong. Love Cells segue gli sforzi del protagonista per diventare, con un tocco di magia e i saggi consigli di Navi, un rubacuori. Buffo, tenero e senza impegno, questo titolo vanta i camei di varie star coreane, tra cui Jang Hyuk che prende in giro la sua passione per Bruce Lee (ed emula straordinariamente bene, gli somiglia pure parecchio) e Kim Woo-bin, amatissimo in patria per i ruoli da teenager bullo e tormentato.

5. Apostolo



Curiosa parabola britannica tra sacro e profano. A firmarla è Netflix, a dirigerla Gareth Evans del cult indonesiano The Raid. Un uomo si infiltra in un gruppo che aderisce a un culto misterioso e vive su un’isola del Galles seguendo gli insegnamenti rigorosi dell’impenetrabile Malcolm. Lo scopo del protagonista è liberare la sorella, membro della setta. Circondata da un’aura opprimente e soprannaturale, la comunità patisce inspiegabili sparizioni (i sacrifici umani che vengono donati alla divinità che governa il posto). Apostolo appartiene a un genere indefinibile, è straniante e molto deve agli interpreti – il sempre inquietante inglese Dan Stevens di Legion e il gallese Michael Sheen in una disturbante parte da villain. Per motivi che non vi riveliamo, potrebbe piacere ai fan di Lost.

