Lo streaming Hbo Max svela data di lancio e trailer delle nuove serie

21 April 2020 – 18:03

Sono appena stati annunciati i dettagli definitivi circa il lancio di Hbo Max, il servizio di streaming della società Warner Media che potrà vantare i titoli dei cataloghi Hbo, Warner Bros, Dc Comics, Cartoon Network, Crunchyroll e molto altro. La nuova piattaforma sarà disponibile negli Stati Uniti il 27 maggio, potendo contare fin dal suo debutto su 10mila ore di contenuti. Ovvero: serie integrali come Game of Thrones, Big Bang Theory, Willy il principe di Bel Air; tantissimi film Warner del passato più o meno recente, compresi tutti i titoli dell’universo Dc da Aquaman a Wonder Woman. Piatto forte saranno anche le stagioni di Friends (in Italia ancora su Netflix), nonostante non sia pronto lo speciale celebrativo che doveva riunire – proprio per questa occasione – i protagonisti (le riprese sono state rinviate a causa del coronavirus).

Hbo Max potrà contare su numerosi contenuti originali. Fra le serie, disponibili subito a maggio, c’è Love Life, con Anna Kendrick (Twilight, Pitch Perfect) nei panni di una ragazza newyorchese che naviga attraverso diverse sfortunate relazioni romantiche; il trailer diffuso in queste ore e che si può vedere qui sotto mostra come la serie possa essere potenzialmente più originale del suo concetto di partenza, anche perché ogni stagione seguirà le avventure romantiche di una persona differente.



Fra le altre produzioni originali: 1) il documentario On The Record, basato sulla storia di Drew Dixon, una delle prime professioniste dell’industria musicale a farsi coraggio in epoca di #MeToo e denunciare il potentissimo discografico Russell Simmons; 2) la competizione Legendary immersa nella ballroom culture con atmosfere alla Pose; 3) una nuovissima serie animata dei Looney Tunes. Prossimamente arriveranno anche la serie thriller The Flight Attendant con Kaley Cuoco, il documentario Expecting Amy sulla comica Amy Schumer e la sua difficile gravidanza, la serie animata per adulti Close Enough. Qualche giorno fa è stato annunciato che il futuro prevede anche le serie realizzate da J. J. Abrams Justice League Dark, Overlook e Duster.



Per ora, appunto, Hbo Max sarà disponibile solo negli Stati Uniti, con progetti di espansione in America Latina più avanti nel 2020 e in alcuni paesi europei nel 2021, soprattutto dove è già presente il servizio via cavo Hbo. Per quanto riguarda l’Italia, nei mesi scorsi Warner Media e Sky hanno rinnovato la loro partnership per la produzione congiunta di serie tv, ma anche per la distribuzione dei contenuti Hbo e degli altri canali Warner fino al 2024, e questo è probabile valga anche per i contenuti originali Hbo Max, nonostante manchino le conferme ufficiali.

