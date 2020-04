La ricetta (con le istruzioni) per preparare a casa le polpette Ikea

21 April 2020 – 17:06

Le polpette di Ikea (foto: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)Se Ikea ha guadagnato un posto stabile nel nostro immaginario e nelle nostre case, probabilmente è anche merito loro. Le polpettine svedesi servite nei negozi della catena di arredamento ne sono, al pari della libreria Billy, la bandiera più popolare. Sempre uguali a se stesse e perfettamente riconoscibili da Milano a Londra, adesso possono essere cucinate anche a casa. Seguendo, naturalmente, le istruzioni in puro stile Ikea.

Sospettando che, a causa dell’isolamento da coronavirus, a molti affezionati delle meatball possa mancare il piatto simbolo che si trova nei ristorante degli store, Ikea UK ha pubblicato sui suoi social la ricetta che spiega, passo passo, come ottenere le polpettine di carne con la loro tipica crema.

Le istruzioni per preparare le polpette (foto: Ikea UK)A rendere particolarmente geniale l’iniziativa è la trovata di illustrare ingredienti e procedimento esattamente con lo stesso stile delle istruzioni che spiegano come montare armadi o librerie Ikea. Un marchio di fabbrica dell’azienda svedese, al pari delle polpette. Ecco la ricetta.

Ingredienti delle polpette

– 500 g di trita di manzo

– 250 g di trita di maiale

– 1 cipolla tagliata finemente

– 1 spicchio d’aglio (schiacciato o tritato)

– 100 g di pangrattato

– 1 uovo

– 5 cucchiai di latte intero

– sale e pepe

Ingredienti della salsa

– olio

– 40 g di burro

– 40 g di farina

– 150 ml di brodo vegetale

– 150 ml di brodo di carne

– 150 ml di double cream (panna molto grassa)

– 2 cucchiaini di salsa di soia

– 1 cucchiaino di senape di Digione

Ricetta

Mescolare la carne di manzo e quella di maiale e lavorarla con le mani per evitare grumi. Aggiungere la cipolla, l’aglio, il pangrattato e l’uovo e mescolare. Aggiungere il latte e condire a piacimento con sale e pepe.

Creare delle piccole palline rotonde con il composto, sistemarle su un piatto e lasciarle riposare in frigo per due ore.

In una padella scaldare l’olio a fuoco medio. Quando è caldo, aggiungere le polpette facendole rosolare da tutti i lati.

Mettere le polpette in una pirofila, coprirle e cuocere nel forno caldo (normale a 180°C, ventilato a 160°C) per altri 30 minuti.

Per la salsa: in una pentola sciogliere il burro, aggiungere la farina e mescolare per due minuti. Aggiungere il brodo, continuando sempre a mescolare, e poi la double cream, la salsa di soia e la senape. Portare a ebollizione e lasciare addensare la salsa, continuando a mescolare.

Servire le polpette con la sala accompagnate con puré di patate o patate al forno.

