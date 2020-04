Huawei P40 Pro, la nostra prova

21 Aprile 2020 – 13:08

Venti giorni con l’ultimo smartphone di punta del marchio cinese: un concentrato di potenza con un’ottima fotocamera Leica. Meriterebbe di poter gareggiare con gli altri dispositivi del 2020, se non fosse per l’assenza dei servizi Google che lo rendono difficile da consigliare al largo pubblico (e la colpa non è dell’azienda)

Fonte: La Stampa