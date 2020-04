Genitori a tempo pieno – Sarà lo studio di Vo’ Euganeo a ridare la libertà ai bambini?

21 Aprile 2020 – 12:03

C’è una notizia enorme, uscita ieri, rispetto al grande tema del rapporto tra bambini e quarantena obbligata. Una notizia molto piccola nelle dimensioni, in realtà, ma gigantesca nelle ricadute, se venisse confermata: si tratta dello studio che ha fotografato il contagio a Vo’ Euganeo – il paese vicino a Padova, focolaio del Covid-19 e messo in zona rossa dopo la prima morte certificata di un cittadino italiano per coronavirus – e che sottolinea come, su 234 minori sottoposti a tampone, nessuno di loro sia risultato positivo.

Stiamo parlando di bambini fino ai 10 anni, cittadini di una piccola comunità investita dal virus, spesso figli e nipoti di persone colpite dalla Covid-19. Alcuni di loro (13) vivevano a stretto contatto con adulti con infezione attiva e che, quindi, hanno certamente avuto con loro una relazione anche fisica. Ciononostante, ci dice questo studio – numericamente limitato ma strutturalmente unico, avendo monitorato, attraverso la somministrazione di due tamponi per un’altissima percentuale di abitanti, lo sviluppo e la diffusione del virus all’interno di un focolaio – nessuno dei bambini ha contratto il coronavirus.

Questo dato deve diventare il primo punto in agenda per tutte quelle task force – a questo punto sono diventate innumerevoli, tra tavoli nazionali e locali – che si occupino di progettazione della fase 2, della fase 3 e di tutto quello che riguarda la riapertura delle scuole.

La domanda che viene sollevata dal dato riscontrato in Veneto – e cioè, banalmente, se i minori siano sostanzialmente protetti dalla Covid-19 per ragioni ancora da confermare – deve essere raccolta, studiata e confrontata con grande urgenza con altre rilevazioni nazionali ed internazionali. Sarebbe sbagliato immaginare le prossime settimane e i prossimi mesi dando per scontato che questa notizia ci assicuri l’immunità per i nostri figli, ma d’altra parte sarebbe folle continuare a immaginare un mondo di sostanziale segregazione per i minori se si scoprisse che non possono né essere infettati né diventare portatori sani del Covid-19.

Siamo, e siamo stati, uno dei paesi più arretrati nel volerci prendere carico dei bisogni dei nostri figli. Abbiamo probabilmente sbagliato tutto, nei tempi, nelle disattenzioni, nella costruzione delle priorità, nella superficialità con cui abbiamo costruito il mondo dell’emergenza intorno ai bambini e ai ragazzi. Abbiamo bisogno di riscattarci prendendo al balzo questa occasione fornita dalla scienza, per approfondirla con la dovuta attenzione e il necessario tempo di cui la ricerca ha sempre bisogno. Ma dobbiamo farlo: dobbiamo dedicarci con urgenza all’approfondimento di questa informazione che potrebbe ribaltare completamente il rapporto tra bambini, ragazzi, famiglie e società ai tempi del coronavirus.

Come altri primi ministri e presidenti si sono presi lo spazio per parlare ai propri bambini, anche – come il canadese Justin Trudeau – in sembianze di omini Lego, il presidente Conte potrebbe fare un grande gesto nei confronti dei più piccoli e giovani abitanti del suo paese: sottolineare pubblicamente questo dato e ciò che potrebbe implicare.

Se venisse avviata una ricerca che portasse alla conferma dell’immunità dei bambini, potremmo essere il paese che fa il passo più significativo e profondo nei confronti del benessere dei propri cittadini più giovani. I bambini italiani e le loro famiglie hanno bisogno di un gesto pubblico e istituzionale che non alimenti insensatamente fragili speranze, ma che contemporaneamente dia qualcosa in cui sperare: pochi aspetti sono più importanti di quello simbolico, oggi.

The post Genitori a tempo pieno – Sarà lo studio di Vo’ Euganeo a ridare la libertà ai bambini? appeared first on Wired.

Fonte: Wired